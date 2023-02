Turni smučarji v spomin Luke Karničarja in Rada Markiča (FOTO)

Na Jezerskem je v soboto Planinsko društvo Jezersko organiziralo uvodno tekmovanje v turnem smučanju v letošnji sezoni za 26. memorial Luke Karničarja in Rada Markiča, ki je štelo tudi za slovenski pokal. Na ne pretirano zahtevnih progah se je pomerilo 114 tekmovalk in tekmovalcev v devetih kategorijah. Start je bil na vstopni točki tekaške proge, po kateri je bil speljan prvi del, nato je proga zavila proti Štularjevi planini, sledil je spust do Ravenske Podkončne in nazaj na tekaško progo.

Desetega junija 1997 je v Turski gori nad Okrešljem v nesreči med usposabljanjem umrlo pet izkušenih gorskih reševalcev, Mitja Brajnik, zdravnik Jani Kokalj, Luka Karničar, Rado Markič in Boris Mlekuž.

Cilj so organizatorji pripravili na travniku Ancelnovo. Kot je povedal vodja organizacije Milan Šenk, je bilo treba na daljši progi premagati okoli 750 višinskih metrov, na krajši pa 450. Preizkušnje so se udeležili skoraj vsi najboljši Slovenci v tem športu, ki bo prvič del programa na olimpijskih igrah leta 2026 v Torinu. Šenk se je še zahvalil Občini Jezersko, planinskemu društvu in Gorski reševalni službi Jezersko ter številnim prostovoljcem za organizacijo. Zahvalo so izrekli tudi vsem sponzorjem, ki so prispevali nagrade za najboljše.

V moški članski konkurenci je bil prvič najhitrejši Klemen Španring (TSK LiMa), pred Luko Kovačičem in Matjažem Miklošo (oba Društvo za razvoj turnega smučanja). Pri članicah je slavila Ljubljančanka Rea Kolbl, ki živi v Ameriki, druga je bila Karmen Klančnik Poberžin, tretja pa Špela Zupan (obe TSK LiMa). Med veterani je zmagal Miran Pristavec iz Žirovnice pred Stanetom Lotričem in Gvidom Španringom (PD Poljčane).

114 jih je nastopilo.

Med mladinci je bil najhitrejši Pavel Smrtnik (PD Jezersko), med rekreativkami Vesna Kristanc (PD Jezersko), med rekreativci pa Robert Držan (GRS Ljubljana). V kategoriji gorskih reševalcev sta zmagala Anže Šenk na daljši progi in Tone Karničar (oba GRS Jezersko) na krajši. Na vseh izvedbah turnosmukaškega memoriala na Jezerskem so nastopili Janez Smrtnik, Tone Karničar in Franc Zadnikar.

Sedijo Janez Smrtnik, Tone Karničar in Franci Zadnikar, za njimi (z leve): župan občine Jezersko Drejc Karničar, Milan Šenk in predsednik GRZS Gregor Dolinar.