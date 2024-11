V prelepi Gorenjski promet omejili z zapornico: turisti plačajo štiri, gorniki 60 evrov

Prelepa Gorenjska je zadnja leta poleti postala en sam velik prometni zastoj. Iz neznosno dolgih kolon pred predorom Karavanke, s skoraj neprehodne ceste skozi Bled in v Bohinj ter po polževo (ne)prevozne gorenjske avtoceste se je prometni kaos že davno preselil tudi na gorske prelaze in v alpske doline.

Po dolgih letih razmišljanja in dogovarjanja, kako bi zmanjšali prometni kaos v Vratih, so poleti letos v dolini pod Triglavom uvedli nov prometni režim, dokončno pa je zaživel včeraj, ko so promet omejili z zapornico. Ta bo odslej dovoljevala vstop samo 195 vozilom, ko bo parkirišče zapolnjeno, se ne bo več dvignila. Podobne omejitve načrtujejo tudi v dolinah Kot in Krma ter na cesti čez Vršič.

Za parkirnino v Vratih je bilo treba letos med glavno sezono plačati 25 in zunaj sezone 15 evrov na dan, na uro pa štiri evre. A odslej velja vsaj nekoliko spremenjen parkirni režim. Kot je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan, so prisluhnili nekaterim predlogom Planinske zveze Slovenija (PZS) in dnevno parkiranje med glavno sezono pocenili na 20 evrov, zunaj sezone pa ostaja cena 15 evrov in dva evra na uro. Prva ura je brezplačna. Občina v času glavne sezone in posezone zagotavlja brezplačni javni avtobusni prevoz v Vrata s parkirišč v Mojstrani.

Dvomi o iskrenosti

Da so potrebne omejitve prometa v gorah, se strinjajo verjetno vsi, marsikoga pa so razburile visoke parkirnine, ki, kot kaže, za svoj cilj nimajo omejevanja že z zapornico omejenega prometa, ampak zgolj odiranje planincev. Še posebno veliko nezadovoljstva je med alpinisti, ki se v hribe odpravljajo večkrat za dva ali več dni, zato jih bo parkiranje v Vratih najbolj udarilo po denarnici. Medtem pa turistov, ki se bodo z avtomobilom pripeljali samo na kavo ali na kosilo v Aljažev dom, ne bo zelo hudo prizadelo.

»Problem zadeva vse obiskovalce gora – poleg nas alpinistov tudi planince in gornike. Še najmanj je prizadet množični turizem, saj trenutna prometna ureditev v dolini Vrat celo preferira kratkotrajne turistične obiske in tako ne zmanjšuje onesnaževanja in prometne obremenitve v dolini. Vsem je jasno, da en avtomobil povzroči enako količino hrupa in izpustov, če turist pride v dolino samo na kavo za eno uro ali če gornik preživi v gorah tri dni. Po trenutni ureditvi bi prvi plačal 4, drugi pa 60 evrov, kar mi vzbuja dvome o iskrenosti občine, ko govori zgolj o želji po zmanjšanju prometa in onesnaževanja,« je o ukrepu dejal alpinist Alpinističnega odseka (AO) Kranj Matic Jezeršek.

Nedavno je luč dneva ugledala tudi spletna peticija z naslovom Za prost dostop do gorskega sveta, v kateri avtor Ivan Bohnec prav tako navaja, da parkirnina spodbuja turistične množične obiske, ki prometno in ekološko najbolj obremenjujejo območje, najbolj pa po žepu udari tiste, ki bi želeli ostati v gorah dlje. »To kaže na to, da razlogi niso v omejevanju prometa, ampak v želji po enostavnem in hitrem zaslužku,« pravijo in poudarjajo, da ne nasprotujejo potrebnim omejitvam in regulaciji prometa motornih vozil, temveč nezakonitemu omejevanju gorniške dejavnosti in izkoriščanju javnega dobrega v pridobitne namene. Peticija je do včeraj zbrala že okoli 3500 podpisov.

Kot je še pojasnila županja, so si za prometni režim, ki je namenjen varovanju narave in odpravi prometnega kaosa, prizadevali vrsto let, po njenem mnenju pa je žal očitno samo zapornica tista, ki bo lahko uravnala število motornih vozil v dolini, saj da obiskovalci objavljenih obvestil o zasedenosti parkirnih mest brez fizične zapore niso upoštevali. V dolino je tako prihajalo tudi po več kot 500 avtomobilov in ustvarjalo izjemen kaos. Kot je še dejala, se je poleti letos zaradi višje parkirnine močno povečala uporaba brezplačnega javnega prevoza. Medtem ko so v lanski sezoni v dolino prepeljali 2800 potnikov, so jih v letošnji sezoni več kot 8300.