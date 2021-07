Že od jutri z novimi boni. Se bodo gostinci sploh odločali zanje?

Vaška gostilna ne more tekmovati s hotelom v Portorožu

Če bo vlada danes potrdila izvedbo uredbe in jo bo objavil tudi uradni list, bodo prebivalcem Slovenije že od jutri dalje na voljo novi boni v vrednosti 100 evrov za polnoletne osebe in 50 za mladoletne. Ti pa bodo v nasprotju z lanskimi boni, ki so bili namenjeni le nočitvam pri turističnih ponudnikih, unovčljivi tudi v številnih drugih dejavnostih, med drugim v gostinstvu, kulturi in športu.Turistični ponudniki so v postopke že vpeljani, kaj pa ostali? Kako prihod bonov pričakujejo v gostinstvu, smo preverili priiz Obrtne zbornice Slovenije. »Osnova težava, na katero že vseskozi opozarjamo, je način unovčenja bonov. Za strežno osebje je to predolgotrajen postopek, zato bo to verjetno vplivalo tudi na odločitev o tem, ali se bodo gostinci sploh odločali za bone. Ne znam si predstavljati, da se bodo trije ljudje za mizo na terasi, ki ima 50 ljudi, odločili, da vsak zase plačajo kavico in tortico z boni, čakali na postopek in tako dalje. Tega ne more opravljati strežno osebje, temveč bo moral za to skrbeti administrativni delavec. Treba je namreč fotokopirati dokument, vnesti podatke, čakati na potrditev prek aplikacije ...« je ponazoril.Cvar je omenil, da bi se morda gostinci namesto tega lahko odločali za oblike dobropisa: da bodo izstavili račun za dvajset malic, na primer, ki jih bo lahko gost nato koristil. Bolj smiselna za unovčenje bona so tudi kakšna večja, vnaprej napovedana družinska kosila.O tem, ali je med gostinci veliko nejasnosti in ali so seznanjeni s postopki, je povedal, da so za člane zbornice te dni pripravili spletni seminar in jim pojasnili, kako postopek poteka. »Poslali jim bomo tudi navodila, sem pa prepričan, da s postopkom ne bo večjih težav, vendarle gre za relativno preprosto zadevo,« je dejal in se nadejal, da so se tisti, ki so se odločili za možnost bonov, že ustrezno pripravili.Cvar je sicer precej kritičen do bonov kot oblike pomoči gostinstvu. Ob bonov bodo gostinci imeli bore malo, napoveduje. »Predlagali smo, da bi bilo treba na drugačen način omiliti to škodo, ki jo imajo turizem, gostinstvo in druge panoge. Prepričan sem, da bo od teh novih bonov le kakšnih 10–15 odstotkov izkoriščenih v gostinstvu. Četudi jih je mogoče unovčiti tudi drugje, jih bo večina še vedno izkoriščala za počitnice na priljubljenih turističnih destinacijah. Če bo bonov izkoriščenih za 100 milijonov, gre tukaj 15 milijonov za pomoč gostinstvu. Ko odštejemo še DDV in nabavne stroške, bo gostincu ostalo le še od 10 do 15 odstotkov, na koncu 200, 300 evrov neke pomoči. To ni pomoč, to ni niti miloščina.«Opozoril je tudi, da neka vaška gostilna, ki je bila enako zaprta z odlokom kot vse ostale, ne bo od bona imela nič, saj ne more konkurirati v tem boju z nekim hotelom v Portorožu, ki si seveda od bonov znova obeta veliko.