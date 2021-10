Tuji novinarji razočarani, to jih je pričakalo na Brdu pri Kranju (VIDEO)

Vrh EU - Brdo pri Kranju. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vse oči Evrope so bile danes uprte Slovenijo, natančneje v Brdo pri Kranju, kjer je potekal vrh EU - Zahodni Balkan . Poleg praktično vseh evropskih in balkanskih voditeljev se je tega pomembnega srečanja udeležilo tudi ogromno število novinarjev. A dogodku žal vreme ni bilo namenjeno, sicer idilična lokacija pa se je spremenila v ogromne luže in blato.Novinarsko središče so postavili zunaj, kjer so postavili večje šotore, po tleh pa položili večje plošče.. A močan naliv je kmalu začel povzročati težave, saj so se predstavniki sedme sile le stežka prebijali čez luže. Sodeč po fotografijah je bilo malo tistih, ki jim je uspelo obdržati suhe in čiste čevlje.