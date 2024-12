Tujci se učijo slovenščine

Na tujih univerzah se slovenskega jezika uči ali ga študira 1850 študentk in študentov; največ na univerzah v Beogradu, Zagrebu, Bratislavi, Krakovu, Sarajevu, Buenos Airesu in Clevelandu, kažejo podatki ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Podatek o številu slušateljev slovenskega jezika v tujini so z ministrstva posredovali po tem, ko je minister Igor Papič ob koncu leta tradicionalno sprejel lektorice in lektorje, ki delujejo na lektoratih slovenščine na tujih univerzah.

»Vesel sem, da smo letos zagotovili finančno podporo za še tri nova delovna mesta učiteljic oziroma učiteljev slovenščine, in sicer na univerzah na Dunaju, v Celovcu in Vidmu,« je povedal minister. Ministrstvo je v ta namen letos namenilo 2,4 milijona evrov.

V okviru programa Slovenščina na tujih univerzah deluje 58 slovenistik, in sicer v Evropi, Aziji ter Severni in Južni Ameriki. Program izvaja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ministrstvo je omenjeni znesek namenilo za financiranje delovanja mreže lektoratov slovenskega jezika na tujih univerzah.

Lektorice in lektorji so pomembni za širitev slovenskega jezika, poznavanje slovenske kulture in same države po svetu. Na univerzah po svetu poleg jezikovnih vaj izvajajo predavanja na temo slovenske kulture, zgodovine, jezikoslovja in književnosti, so mentorice in mentorji ter somentorice in somentorji pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah, študentke in študente povezujejo s Slovenijo, poudarjajo njihov pomen.

Kot so še dodali, lektorice in lektorji letno pripravijo okoli 200 literarnih in filmskih večerov, prevajalskih delavnic, ekskurzij v Slovenijo, gostovanj predavateljic in predavateljev ter umetnic in umetnikov iz Slovenije.