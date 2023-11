Kaj vse se je zgodilo na prvi november? Med drugim tudi največji rop v zgodovini Slovenije

Dan spomina na mrtve oziroma dan mrtvih je v Sloveniji državni praznik, ki se v spomin na umrle praznuje 1. novembra. Praznik je sekularna različica krščanskega praznika vsi sveti.

Na dan spomina na mrtve se ljudje množično odpravljamo na pokopališča na grobove bližnjih ter tam prižigamo sveče, prinašamo šopke rož, vence in ikebane. Na ta dan po državi potekajo žalne slovesnosti in verski obredi za umrle.

Skozi zgodovino se je na današnji dan zgodilo več pomembnih dogodkov, izpostavljamo le nekaj izmed njih.

Na Slovenskem so grobove pokojnih ob večjih praznikih krasili z mahom, svežim cvetjem in na njih prižigali sveče že konec 19. stoletja. Urejanje grobov in obisk pokopališča 1. novembra sta del tradicije in izkaz našega spoštovanja.