Njen oskar drži vrata odprta (Suzy)

Čeprav zadnja leta veliko manj igra, je še vedno najbolj znana kot igralka, ne glede na to, kako uspešna je njena znamka Goop, ki praznuje petnajst let. Ko so jo pred kratkim obiskali ustvarjalci revije Vogue, je razkrila nekaj še neznanih zanimivosti o sebi, med drugim tudi to, da jo je njen pokojni oče odpeljal v Pariz, ko je imela komaj deset let, ker je želel, da mesto prvič vidi v družbi moškega, ki jo bo imel vedno rad, naj se zgodi karkoli.

Igralka je oskarja dobila pri 27 letih. FOTO: Profimedia

Na sprehodu po njenem vrtu so ugotovili, da ji vrtna vratca drži odprta kar njen oskar, ki ga je leta 1999 dobila za vlogo v filmu Zaljubljeni Shakespeare. Gwyneth je prav tako povedala, da je njena najljubša pesem skupine Coldplay njenega bivšega, Chrisa Martina, Life Is For The Living, delček je celo odpela. Oskarjevka je v drugo srečno poročena s producentom Bradom Falchukom, pred kratkim pa je razkrila, da je zelo dobra prijateljica Chrisove partnerice Dakote Johnson in jo opisala kot čudovito osebo.