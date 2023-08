Angelina Jolie me je prosila, naj jo šeškam po riti, Trumpu pa sem kupil najcenejše kopalke

Kot butler v Playboyevem dvorcu je imel Bryant Horowitz priložnost srečati zelo slavne zvezdnike. Za zaklenjenimi vrati legendarnega dvorca pa so se včasih znani zvezdniki obnašali precej divje in na presenetljive načine. Nekdanji butler Hugha Hefnerja se je v pogovoru spomnil, kako je nekoč šel kupit poceni kopalke za bodočega ameriškega predsednika, razkril pa je tudi, da ga je oskarjevka rotila, naj jo našeška.

Bryant je bil od leta 1997 do 2016 butler Hugha Hefnerja, torej vse do smrti najslavnejšega Playboya, ki je umrl v starosti 91 let.

Avgusta se je po dolgem času srečal s svojima starima prijateljicama iz Playboyeve graščine, Bridget Marquardt in Holly Madison, ter se z njima pogovarjal o televizijski priljubljenosti in Hefnerjevih norih zabavah.

Pred smrtjo razkril

Malo pred smrtjo je Hefner razkril, da si bolj kot za katero koli drugo zvezdnico želi, da bi Angelina Jolie pozirala za Playboy. »Vedno je govoril, da je ona tista, ki mu je pobegnila,« trdijo viri blizu Hefnerja. A Bryant trdi, da jo je videl na eni zabavi, in to na samem začetku njene kariere. »Na eni od tistih prvih zabav, preden so prišla ostala dekleta, je bila relativno neznana igralka po imenu Angelina Jolie,« se je spominjal butler.

»To je bilo po filmu ... morda tisti film 'Gia'? Ne spomnim se natančno imena filma, a bilo je, preden je postala velika zvezda – pred Bradom Pittom in svetovno slavo,« je nadaljeval.

»Bilo je nekaj čez polnoč ... V kopalnici je bila s kupom drugih ljudi. Potrkal sem na vrata, da bi vprašal, ali moram izprazniti koš za smeti, in dekle, ki ga takrat nisem prepoznal, je reklo: 'Ne, ampak moraš me našeškati po zadnjici'.«

To je bilo v mojih prvih letih tam in tega seveda nisem naredil ... Nikoli mi ne bi bilo prijetno, če bi to komu storil. Zavrnil sem jo, a verjetno je bila to najbolj nenavadna stvar, ki se mi je zgodila,« je povedal nekdanji zaposleni v Playboyevem dvorcu.

Poudaril je, da ni bilo posebnega razloga, da se je Angelina obrnila prav nanj. »Če ne bi bil jaz, bi bil kdo drug, ki bi tisti trenutek bil tam,« je dejal.

Padel v pralnico

Povedal je še nekaj spominov na Hefnerjeve divje zabave in dodal: »Videl sem, kako je Snoop Dogg padel po zadnjih stopnicah v pralnico, ker se je preveč napil. Bil je v zadnjem delu kuhinje, nato pa nenadoma izgubil ravnotežje in padel po stopnicah v pralnico. Bil je popolnoma pijan, a je takoj skočil na noge in rekel – v redu sem,« je povedal.

Spomnil je tudi na nekatera srečanja z ameriškimi predsedniki.

»Bil je 4. julij. Na ta dan smo vedno imeli ognjemet in zabavo ob bazenu. Eden prvih gostov, ki je prišel na ta dan, je bil neki Donald J. Trump. Bodoči ameriški predsednik je naredil dve napaki – nadel je kapitansko kapo, kakršno je pogosto nosil Hefner, in se pojavil v obleki. Kopalk ni imel, in ker so bili vsi zaposleni z zabavo, mu jih nihče ni mogel prinesti.«

Tu je vskočil Bryant.

»Nisem nameraval porabiti veliko časa za to. Takrat nisem bil oboževalec Donalda Trumpa in kaj sem naredil? Šel sem v trgovino z rabljenimi oblačiči in kupil najcenejše kopalke, kar sem jih našel. Ne vem, ali so stale 10 dolarjev ali še manj, vsekakor nisem hotel zapravljati ne časa ne denarja,« je še dodal butler, poroča slobodnadalmacija.hr.