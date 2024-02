Na prelepo februarsko soboto pred petimi leti si je Polona Bajt iz Sovodnja v Poljanski dolini za 41. rojstni dan podarila zelo posebno gorsko doživetje. Mamica dveh otrok, takrat sta bila stara devet in dvanajst let, zaposlena kot prodajalka na bencinskem servisu OMW v Škofji Loki, je bila namreč velika ljubiteljica gora, tudi sončnih vzhodov in zahodov, zato je vsak prosti trenutek izkoristila za obisk vršacev. Tako sta se tudi tistega dne s partnerjem Daretom Š. že navsezgodaj odpravila na 2558 metrov visok Grintovec, najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp, in ujela prihod sonca. A žalostna ...