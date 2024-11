Trumpov sin se je naučil slovenščine

Čeprav so nekateri analitiki opozarjali, da z zunanjepolitičnega stališča ni najbolj posrečeno, da je premier Robert Golob vnaprej napovedal, da si želi v Beli hiši videti Kamalo Harris, je še prezgodaj za ocene, kakšne posledice bo imela takšna poteza za sodelovanje med Ameriko in Slovenijo. Predsednik vlade je sicer ne glede na svoje želje izida volitev na družbenem omrežju x ob vnovični izvolitvi za predsednika ZDA čestital Donaldu Trumpu za prepričljivo zmago. »Veselim se sodelovanja z vami v časih, ko svet potrebuje močno vodstvo za končanje vojn in zagotovitev miru,« je Golobove besede ...