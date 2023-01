Trojica mladcev uspešno prestala lovski krst (FOTO)

Lovska družina Murska Sobota je razdeljena na dva revirja, in sicer Krog in Rakičan. Skupna točka vseh članov so povezovanje, varovanje narave in ravnovesja v naravi, skrb za prostoživeče živali, vzdrževanje objektov, lovskih prež in zimsko krmljenje divjih živali.

V Lovsko družino Murska Sobota se vsako leto vključi več mladih lovcev, ki morajo pred tem opraviti lovski izpit iz teorije in prakse. Predvsem gre za mlade, ki imajo veselje do te dejavnosti. Tako so te dni za svoje nove člane pripravili lov na malo divjad, in sicer zajce, fazane in roparice. Po uspešnem lovu so se zbrali v dvorani vaškega doma v Rakičanu, kjer so pripravili lovski krst za tri nove pripravnike lovce. To so bili Mitja Šadl, Rene Jakob in Mislim Sadiki. Vsi so pred tem lovski izpit že opravili. V Rakičanu je šlo le še za prikaz oziroma obred lovskega krsta po starem lovskem običaju, ki ga je vodil Štefan Nemec iz Lovske družine Rogašovci, pomagali pa so mu domači lovci, da je bil krst uspešno opravljen.

Niso pozabili na boginjo

Tovrstni sprejem mladih med izkušene lovce ni ravno strogo naravnan, ampak gre bolj za potegavščino in šalo. A so morali novinci tudi priseči, da bodo spoštovali lovska pravila in načela Lovske zveze Slovenije. Kakor tudi se držati pravil boginje lova Diane in lovskega zavetnika, svetega patrona Hubertusa.

Izpraševalec Štefan Nemec je vsakega posameznika posebej krstil z vodo in ga po zadnjici udaril s šibo. Udarec s šibo po zadnji plati je nato sledil še od vsakega navzočega lovca. Novinci so morali ob tem ležali na klopi, kjer sta bila smrečje in uplenjeni zajec, prižgana je bila sveča, poleg sta bila lovska puška in nahrbtnik.

Po obredu so vsi lovci zapeli v en glas svojo lovsko himno Po gozdu smo hodili. Zdaj so vsi trije postali pravi lovci in bodo z drugimi hodili na lov, skrbeli za divjad in naravo in lovsko druženje.