Trinajstodstotna izguba WIF je dobiček BOME. Zakaj je to nenavadno za te memekovance

Ker je trg ostal medvedji, je večina kriptovalut zaznala velike padce svojih cen. Dogwifhat [WIF] ni bil pričakovan, saj je bil med memekovanci v vrhu poražencev.

Vendar se je BOOK OF MEME [BOME] dobro obdržal, saj je bil med redkimi, katerih cena v zadnjih 24 urah ni padla.

Kaj se dogaja z BOME in WIF

Pogled na izvedene metrike teh žetonov je omogočil razumevanje dogajanja. Stopnja financiranja WIF je ostala zelena, medtem ko je metrika BOME padla.

Na splošno se cena običajno giblje v nasprotno smer kot stopnja financiranja. Zdi se, da je bilo tako tudi tokrat, saj je cena WIF padla, medtem ko se je cena BOME povečala. Dobra novica je tudi to, da se je v zadnjih nekaj dneh nekoliko povečal odprti interes BOME.

Povečanje te metrike nakazuje, da so možnosti za nadaljevanje trenutnega cenovnega trenda velike, kar namiguje na nadaljevanje bikovske rasti.

Analiza dnevnega grafa WIF je pokazala tudi nekaj drugih medvedjih kazalnikov. MACD je pokazal jasno medvedjo prednost na trgu.

Poleg tega je indeks relativne moči (RSI) zaznal padec in se je usmeril še globlje pod nevtralno mejo 50.

Ti kazalniki so nakazovali, da bodo vlagatelji v WIF morda priča nadaljnjemu padcu cene memekovanca.

FOTO: Clickout Media

Nasprotno, kazalniki družbe BOME so bili videti ugodni. Chaikinov denarni tok (CMF) je pridobil zagon navzgor in se je usmeril proti nevtralni vrednosti, kar kaže na to, da bi lahko memekovanec v prihodnjih dneh ohranil svojo bikovsko rast.

FOTO: Clickout Media

Na dan dogea se je začel prodajati alternativni kovanec z motivom psov

Če vsaj malo spremljate svet kriptovalut, ste verjetno opazili, da se širi sektor memekovancev. Vsak dan se pojavljajo novi, vendar se le redki obdržijo dlje časa.

Občasno se pojavi memekovanec, ki že od začetka močno zasije, in eden takšnih izstopajočih je dogecoin20 (DOGE20). Vlagatelji in analitiki vidijo možnost, da bo dogecoin20 po uspehu presegel »prvotni« dogecoin vsaj do leta 2024.

FOTO: Clickout Media

Dogecoin20 je v kriptografski skupnosti postal ena najuspešnejših tekočih predprodaj, saj je zbral že več kot 10 milijonov dolarjev. Ekipa je pred kratkim razkrila dolgo pričakovani datum izdaje žetona: april – dan dogea.

Namen te strateške poteze je ustvariti navdušenje nad kovancem v tednih pred njegovo uvedbo. Žeton ponuja svež pogled na dolgoletno tradicijo memekovancev z motivom psa. Njegovo poimenovanje dogecoin20 označuje vrsto žetona – ERC-20. Ker je zgrajen na omrežju Ethereum, je hiter, varen in lahek.

Poleg tega imetnikom zagotavlja večjo vrednost kot dogecoin, ker je udeležencem predprodaje omogočal, da svoje žetone zastavijo s trenutno 49-odstotno donosnostjo. Poleg tega je deflacijski, saj ima fiksno ponudbo 140 milijard dolarjev DOGE20, kar vlagateljem ponuja dvojno potencialno rast.

Bitcoin minetrix ($BTCMTX) – vzhajajoča kriptovaluta z ugodnostjo »stake-to-mine«

Svet rudarjenja bitcoinov doživlja pomembno preobrazbo in bitcoin minetrix ($BTCMTX) je v ospredju te evolucije. $BTCMTX je uvedel koncept žetonov »stake-to-mine« in s tem demokratiziral rudarjenje bitcoinov, saj malim vlagateljem omogoča sodelovanje z naložbo le 10 USD.

Uvedba bitcoina minetrixa je sprožila izjemno navdušenje, saj je bilo v prvi uri predprodaje vloženih neverjetnih 100.000 USD. Ta prelomni projekt poenostavlja zapleten svet rudarjenja, saj uporabnikom omogoča nakup žetonov $BTCMTX in njihovo vložitev za pridobitev moči rudarjenja v oblaku.

FOTO: Clickout Media

Tisto, kar razlikuje $BTCMTX, je združitev stakinga in rudarjenja, dveh priljubljenih tematik naložb v kriptovalute. Bazen žetonov je že pritegnil precej udeležencev, saj je zaklenjenih več kot 400.000 žetonov $BTCMTX, ki ponujajo izjemen letni donos (APY) v višini 103,225 %, čeprav se bo ta številka z večjim številom vloženih žetonov zmanjšala.

Poleg tega se lahko zastavljeni žetoni za dodeljeni čas rudarjenja zažgejo, kar uporabnikom omogoča, da zaslužijo delež prihodkov od rudarjenja. Ta edinstveni pristop skupaj z nizko zahtevo za minimalni nakup v višini 10 USD postavlja bitcoin minetrix kot pionirja v svetu rudarjenja bitcoinov, ki je tako dostopno in donosno za vse.

WIF in BOME ali bitcoin minetrix in dogecoin20?

Sredi rivalstva med WIF in BOME nastajajoči memekovanci, kot je dogecoin20 (DOGE20), in inovativni projekti, kot je bitcoin minetrix ($BTCMTX), ponujajo intrigantne alternative v pokrajini kriptovalut ter uvajajo nove funkcije in naložbene priložnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD