Trije otroci iz Gaze in spremljevalci zaprosili za azil v Sloveniji

Trije otroci iz Gaze in njihovi spremljevalci so med zdravljenjem v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito, so danes za STA potrdili na zunanjem ministrstvu. Vsi prosilci se nahajajo v azilnem domu v Logatcu. Še ena pacientka in njena spremljevalka sta medtem izginili neznano kam.

Ostali ostajajo na zdravljenju v URI Soča.

V Slovenijo je 13. oktobra prispelo deset palestinskih otrok iz Gaze, ki so v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča na zdravljenju in psihosocialni rehabilitaciji. Za njih je bilo predvideno, da se bodo zdravili 42 dni, nato pa se vrnili v Egipt, od koder so prispeli v Slovenijo. Vsem pacientom in njihovim spremljevalcem je bil za potrebe zdravljenja izdan vizum za kratkoročno prebivanje za čas trajanja rehabilitacije.

Kot je danes prvi poročal portal N1, je šesterica v nedeljo zaprosila za azil, kar je za STA potrdilo tudi ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Kot so pojasnili na ministrstvu, so bili vsi predani v oskrbo vladnemu uradu za oskrbo in integracijo migrantov.

Še dve osebi, pacientka in njena skrbnica, sta iz nepojasnjenega razloga in po lastni volji prekinili zdravljenje. MZEZ nima podatkov, kje se trenutno nahajata.