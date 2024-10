Štirje imajo amputacijo nog, dva amputacijo rok, zdaj so prišli v Slovenijo. Oglasil se je tudi Golob

V Slovenijo je danes prispelo deset palestinskih otrok iz Gaze, ki bodo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča deležni zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije. Skupina otrok s spremljevalci je na Brniku pristala zjutraj, so potrdili v Fundaciji Danila Türka, ki sodeluje pri projektu rehabilitacije ranjenih palestinskih otrok.

Zaradi hudega pomanjkanja osnovnih dobrin in lakote trpi več kot 1,1 milijona prebivalcev, med njimi je večina otrok, ki so na robu preživetja. FOTO: Dawoud Abu Alkas Reuters

Deset otrok s spremljevalci je iz Kaira preko Istanbula danes prispelo na letališče Jožeta Pučnika, od koder so jih prepeljali v URI Soča, je za STA potrdila predsednica uprave Fundacije Danila Türka, Mojca Seliškar Toš.

Gre za skupino desetih otrok in mladostnikov iz Gaze s hudimi poškodbami. Štirje med njimi imajo amputacijo nog, dva pa amputacijo rok, je povedala Seliškar Toš. Najmlajši med njimi je star štiri leta.

Oglasil se je Golob

»Srčno pozdravljam skupino otrok iz Gaze, ki so danes prišli na rehabilitacijo v Slovenijo. Želim jim uspešno okrevanje ter njim in njihovim spremljevalcem prijetno bivanje pri nas, daleč od grozot, ki so jih doživljali na domačih tleh. Obenem velika zahvala ustanovi “Pustimo jim sanje”, še posebej gospe Mojci Seliškar Toš, in društvu Karitas za izpeljavo tega plemenitega projekta,« je ob tem sporočil predsednik vlade Robert Golob.

V URI Soča, kjer naj bi ostali najmanj 42 dni, jim bodo omogočili intenzivno zdravljenje in rehabilitacijo ter potrebno psihološko pomoč.

V Slovenijo so prispeli iz Kaira

Da so na poti v Slovenijo, je v soboto na družbenem omrežju X sporočilo slovensko veleposlaništvo v Egiptu.

Projekt rehabilitacije je v začetku septembra začelo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), ki je sklenilo pogodbo s Slovensko karitas. V projektu sodeluje tudi Fundacija Danila Türka. V okviru projekta bo izplačana tudi finančna pomoč žrtvam vojne. Finančno podporo bo prejelo skoraj tisoč najbolj ranljivih notranje razseljenih družin, s čimer bodo preskrbeli več kot 5000 prebivalcev Gaze, ki si bodo lahko kupili hrano in druge nujne življenjske potrebščine, so navedli pri MZEZ.