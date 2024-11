Tri trte, eno vino: Benediktova zgodba o vinu in skupnosti

Turistično-vinogradniško društvo (TVD) Benedikt je pripravilo že 19. tradicionalno Pokušino mladega vina, po domače pomartinovanje. Na trgu v središču Benedikta se je zbralo veliko domačinov in ljubiteljev dobre kapljice ter obiskovalcev napredne občine v Slovenskih goricah.

Namen prireditve je, da se povežemo, spoznamo in družimo vinogradniki ter občani.

»TVD Benedikt vse od ustanovitve leta 2003 ne praznuje uradnega martinovanja, ampak pokušnjo mladega vina, in to vedno prvi konec tedna po sv. Martinu. Tako je bilo tudi tokrat, ko so obiskovalci lahko pokušali odlična mlada vina naših vinogradnikov, letnik 2024. Namen prireditve je, da se povežemo, spoznamo in družimo vinogradniki ter občani,« nam je povedal predsednik TVD Benedikt Marjan Farasin in dodal, da so na širšem območju Slovenskih goric zadovoljni s kakovostjo letnika 2024, le s količino nekoliko manj.

Veselo so se družili in nazdravljali.

Domače kulinarične dobrote

Pomartinovanja sta se udeležila tudi zdajšnji in nekdanji župan Milan Repič in Milan Gumzar. Tokrat je na pokušini sodelovalo kakšnih ducat domačih vinogradnikov, članov društva, ki je lani proslavilo 20-letnico. Vsak je ponudil tri ali štiri vzorce različnih sort, zraven pa so poskusili društveno vino, trojček, pridelek potomke najstarejše trte z mariborskega Lenta. Seveda ni manjkalo domačih kulinaričnih dobrot, ob katerih je odlično vino še bolj teknilo.

Tudi sicer so poznavalci žlahtne kapljice ugotovili, da je letnik 2024 kakovosten, žal pa ga je zaradi vremenskih nevšečnosti nekoliko manj. Kljub temu so vinogradniki in drugi domačini pridelke in druge dobrote vsem obiskovalcem ponudili kar brezplačno, v takšnem sožitju živijo občani Benedikta.

Manjkalo ni niti kulinaričnih dobrot.

»Ljudje so veseli in zadovoljni,« je še povedal predsednik društva Farasin in poudaril številko tri: »To je število benediških vinskih trt, starega klintona, potomke najstarejše trte iz Lenta, imenovane Čolnikova trta, in radgonske ranine. Imamo tri božje osebe in se pogosto družimo pri Sv. Treh Kraljih, kjer rastejo naše tri trte. Tako je županovo vino sestavljeno iz treh sort, ki rastejo na hribčku nad Benediktom, tik ob rojstni hiši domoljuba Dominika Čolnika.«