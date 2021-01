Trgovci na prodajne police vračajo nogavice in spodnjice

Z današnjim dnem bodo lahko prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, znova ponujale tudi nogavice in spodnje perilo. Tako je v sredo odločila vlada in hkrati odločila, da se zaradi slabše epidemiološke slik v obalno-kraški in zasavski regiji znova zapirajo nenujne trgovine ter kulturne ustanove.Vlada je na zadnji seji podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Izjemoma so lahko odprte: živilske prodajalne, lekarne, bencinski servisi, geodetske in dimnikarske storitve, tržnice s hrano, frizerski saloni in čistilnice. V živilskih prodajalnah in drogerijah pa lahko na prodajne police znova umestijo spodnje perilo in nogavice.Vstatističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko (osrednjeslovenska, podravska, gorenjska, koroška, primorsko-notranjska, pomurska in savinjska) lahko obratujejo tudi premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa ter specializirane prodajalne z otroškim programom.V teh epidemiološko boljših regijah lahko delujejo žičniške naprave ter smučišča, a pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče ali da mu negativen test na okužbo s koronavirusom predloži sam uporabnik.Iz seznama z ugodnejšo sliko sta izpadli obalno-kraška in zasavska regija. To pomeni, da v teh dveh regijah po štirih dneh znova zapirajo številne storitve. Zaradi slabše epidemiološke slike se znova zapirajo vrata šol, učenci in učitelji pa se vračajo na šolanje na daljavo, a s to spremembo, da se bodo lahko otroci, katerih starši delajo v kritični infrastrukturi, vseeno lahko šolali v šolskih klopeh.V veljavo danes stopa tudi odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil. Novost je, da bodo v zadnjem času prepovedana vozniška usposabljanja zdaj mogoča ob predložitvi negativnega testa tako na strani izvajalcev kot uporabnikov.