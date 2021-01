Marko Juhant: Še žal nam bo, ko bo korone konec

Komplicirajo starši

To je recept za preživetje

Trenutno dogajanje v šolstvu, in sicer zaostrovanje in sproščanje ukrepov, je povzročilo kar nekaj negotovosti. Otroci so zmedeni, prav tako starši, ki se mnogokrat sprašujejo, kako jim razložiti nastalo situacijo. A družinski terapevt in specialni pedagogje prepričan, da stanje ni tako kritično.Kot meni, otroci ne potrebujejo posebnih psiholoških pristopov zaradi nastale situacije, odpiranja in zapiranja šol, temveč se morajo s starši enostavno prilagoditi. »Če je šola odprta, gre otrok v šolo, če ne, ima pouk od doma. Nič ni treba komplicirati. Če starše to moti, naj se obrnejo na ministrstvo in zahtevajo svoje. Ampak da bi pa otroci zaradi tega potrebovali posebno obravnavo in ne vem, kaj vse ... Kup mnenj se pojavlja v teh časih, češ da bodo otroci travmatizirani in podobno. Otroci se zelo hitro prilagodljivi, veliko bolj kot mi odrasli, zato ni treba nobenega cirkusa,« je odgovoril na vprašanje o tem, kako naj starši ravnajo v tem šolskem kaosu.Juhant poudarja, da pri otrocih ne vidi nobene težave. Še več: »Nastala je specifična situacija, ko se še nikoli ni toliko staršev in otrok veselilo šole. Tega najbrž ni bilo od časov. Prej je bila šola enostransko breme, ritem vseh je bil popolnoma drugačen. Posebej je zdaj do izraza prišla tudi varstvena funkcija šole, starši so ugotovili, kako jim to olajša življenje in delo.«Pa vendarle ob šolanju na daljavo otroci zamujajo učenje mnogih socialnih veščin, ki se jih priučijo v šoli. »Vrstnikov ne more nadomestiti nihče. Nekateri otroci, ki so socialno spretni, ohranjajo te stike tudi prek tehnologije. Tisti, ki pa so bolj samotarski, bolj specifični, pa se tega preveč niti ne veselijo. Poznam starše, katerih otroci raje delajo za šolo zdaj, saj jih stiki vrstnikov bremenijo, ker se ne znajdejo v socialnih spretnostih.«Situacija ni lahka niti za učitelje, a Juhant verjame, da se z izzivom dobro spopadajo. »Preden so se šole odprle, sem dobil veliko pozitivnih mnenj in spodbudno sliko povratnih informacij, ki so jih dajali otroci o sodelovanju z učitelji na daljavo. Kar se šole in šolarjev tiče, me ne skrbi, straši znamo zakomplicirati stvar.«Prav starši so tisti, ki ji situacija najbolj jezi in razburja, saj bi radi imeli utečeno življenje. »Preprosto, ker drugače ne znamo, nismo se vajeni ves čas nečesa spreminjati. Glavno priporočilo oziroma informacija, ki bi jo staršem dal, je to: če pogledamo zgodovino, vemo, da niso preživela največja bitja niti najmočnejša. Preživela so tista bitja, ki so se bila pripravljena najbolj prilagoditi. To je recept za preživetje. Pa ne le to, tudi za kakovostno življenje.«Kako se da v času koronavirusa kakovostno živeti? »Poznam ljudi, ki imajo zelo pozitivne izkušnje. Ni obšolskih dejavnosti, otroci so doma, med seboj se igrajo, sodelujejo, kar prej niso. Bile so le dirke popoldne, ves čas prepiri. Zdaj pa imajo otroci čas drug za drugega, zato nam bo po drugi strani lahko tudi žal, ko bo korone konec. Situacija je znova povezala marsikatero družino. Tam, kjer so urejene partnerske zadeve, stvar dobro funkcionira. Kjer pa ne, tam pa je drama in lahko tudi zelo hudo.«