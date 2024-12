Slovenski avtomobilski trg: rabljeni avtomobili še vedno prevladujejo

Kot vedno je pred koncem leta pogled na avtomobilsko 2024. pri nas podalo po prodaji vodilno podjetje Porsche Slovenija. Direktor Danilo Ferjančič seveda ni mogel mimo težav matičnega koncerna, potem pa nadaljeval, da je bil v Sloveniji njihov posel letos dokaj normalen. Kot pravi, so se čakalne dobe normalizirale na od 8 do 10 tednov, celotni trg avtomobilov bo v celem letu nominalno zrasel za pet odstotkov, če se odštejejo enodnevne registracije, pa je realno na lanski ravni, kar pomeni okoli 45.000 avtomobilov. Še naprej je zelo veliko uvoza rabljenih avtomobilov, ta dosega kar 80 odstotkov količine novih.

Trg električnih se je zmanjšal na šest odstotkov, morda se zadnje čase malce izboljšuje in bo prihodnje leto večji, saj si vsi prizadevajo za nižje cene, večjo prodajo z zahtevami po manjšem izpustu narekuje tudi EU. Poskušali bodo s priključnimi hibridi, kjer so pri Škodinih modelih superb in kodiaq ceno tega pogona izenačili s ceno dizla. Porsche Slovenija bo s svojimi znamkami letos pri nas prodal 18.000 avtomobilov in imel 32-odstotni tržni delež, kar je za odtenek manj kot lani. Ferjančič je dodal še povsem svežo novico, da so se pri Volkswagnu na ravni koncerna za zdaj odrekli prehodu prodaje na agencijski sistem, ki je predvidel zmanjšano vlogo trgovcev.