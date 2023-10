»Tretja svetovna vojna se je (verjetno) že začela«

Po vojaškem spopadu v Ukrajini se po vpadu Hamasa na ozemlje Izraela, kjer so izvedli morilski pohod in zajeli številne talce, odpira nova fronta. Izrael je mobiliziral več sto tisoč rezervistov, ki naj bi vsak čas krenili v napad. Je možnost, da zdaj iz Libanona udari še Hezbolah?

»Tretja svetovna vojna se je, žal, (verjetno) že začela,« piše slovenski politik Marjan Podobnik, po izobrazbi sicer diplomirani inženir kmetijstva. Prepričan je, da bo morda lepih dni, kot smo jih imeli zadnje tedne, »(Bog daj, da se motim) kmalu konec«.

»Morda imamo vtis, da so vojne v Ukrajini, v Izraelu, pa tudi nam komaj zaznavne, pa nič manj krvave vojne v Jemnu, Sudanu, Etiopiji (Tigrej) ..., skupno po nekaterih podatkih vsaj 17 žarišč vojnih spopadov po svetu, daleč od nas in nas ne zadevajo, a ni tako. Vsak dan bolj prihajajo tudi k nam. Ne le, da si je – zaenkrat še – "speče celice" džihadistov in drugih skrajnežev skupaj z milijoni drugih migrantov Evropa pod vodstvom nepremišljenih evropskih voditeljev kar sama pripeljala v svoje srce in drobovje kot trojanske konje,« še pojasnjuje.

Prihaja val »resničnih beguncev«

Po njegovem mnenju prihaja val »resničnih beguncev z območij vojnih spopadov, nič manj željnih kakršnega koli maščevanja zaradi krute usode, za katero, upravičeno ali ne, krivijo tudi nas, Evropejce. Morda prihajamo v čas, ko bo različno orožje v rokah mnogo pogosteje, kot je danes.«

»Pred 80 leti smo v takih razmerah Slovenci pobijali drug drugega v večjem številu kot zunanje sovražnike. Ali se nam lahko to ponovi? Ali se današnji slovenski voditelji zavedajo, da smo Slovenci med tistimi narodi, ki lahko izginemo, če ne bomo naredili prav vsega, kar lahko, da bi morebitni spopad civilizacij pričakali sicer različni, a čimbolj enotni v prizadevanjih za samoohranitev. Morda bi ob večkratnem vsakodnevnem dokazovanju, da absolutno podpiramo Izraelce, Ukrajince, ZDA namenili tudi kako urico vprašanju, ali je razen nas samih še komu mar, ali Slovenci sploh obstanemo ali ne. Komur je kaj mar za ohranitev Slovencev kot naroda, bo ob odgovoru na to vprašanje vsaj zaskrbljen,« je zaključil svoj zapis.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.