Trampuž: V Sloveniji bi morali ukrepe še zaostriti, ne pa jih sproščati

Priznani slovenski infektolog iz bolnišnice Charité v Berlinuje za TV Slovenija pokomentiral trenutno epidemiološko sliko v Sloveniji. Kot je poudaril, glede na trenutno stanje za nas sproščanje ukrepov ne bi smelo priti v poštev.»Epidemične razmere v Sloveniji so zelo resne. Približno dvakrat toliko ljudi se okuži v Sloveniji kot v Nemčiji, kjer jih ne rahljamo, obratno. V Nemčiji smo šli zdaj v popolno zaprtje. Tako da za Slovenijo prav gotovo ni smiselno zdaj ukrepov rahljati,« je opozoril in še poudaril, da bo z vsakim rahljanjem ukrepov več okuženih in tudi več smrtnih žrtev.Menil je tudi, da bi morali v Sloveniji ukrepe dodatno zaostriti, predvsem pa razmisliti, kateri bi bili učinkovitejši od zdajšnjih. »Ker ti do zdaj očitno niso bili najbolj, saj je Slovenija trenutno najslabša država za Hrvaško po številu novih okužb. Premisliti bo treba, katere ukrepe bo treba uvesti. Verjetno to niso omejevanje na občine niti nošenje mask na prostem, temveč pametnejši ukrepi, ki poskušajo preprečiti prenos virusa s človeka na človeka, zlasti v zaprtih prostorih.«Trampuž je tudi predlagal, da bi starejšim država razdelila dobre, boljše maske FFP2. V Nemčiji vsaka starejša oseba dobi tri takšne maske zastonj.