Tragedija v Novi Gorici: umrla porodnica, za seboj pustila štiri otroke

Na družbenih omrežjih so zaokrožile informacije, da je v Novi Gorici umrla 28-letna porodnica, ki naj bi bila nekaj dni pred porodom cepljena s cepivom Janssen. V Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca Nova Gorica so nam potrdili, da je pred dnevi pri njih res umrla ženska nekaj dni po porodu, a so informacije, da je do zapletov prišlo zaradi cepljenja, zanikali.



»V bolnišnico smo šestnajst dni pred pričakovanim datumom poroda sprejeli 42 let staro nosečnico, ki je bila dan pred sprejemom cepljena s prvim odmerkom cepiva Pfizer. Sprejeta je bila zaradi zapletov v nosečnosti, ki niso bili povezani s cepljenjem. Šesti dan po porodu je žal umrla. V bolnišnici smo že uvedli vse redne in ustaljene protokole, s katerimi moramo ugotoviti vzrok smrti. Do zaključka analize primera, nadaljnjih informacij ne moremo posredovati,« so nam sporočili iz bolnišnice v Novi Gorici.



Po naših informacijah gre za 42 let staro državljanko Albanije, ki je v Sloveniji živela s soprogom in štirimi otroki, najmlajšim starim komaj nekaj dni.

