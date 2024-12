Tožilka Gončin vrgla na vodstvo policije in ministrstvo hude obtožbe! Hojs poziva ministra k odstopu še danes

V četrtkovi oddaji Tarča, ki je bila predvajana na 1. programu TV Slovenija ob 20. uri, je specializirana državna tožilka Mateja Gončin prekinila medijski molk in razkrila svojo plat zgodbe o domnevno nezakonitem ravnanju policije in Centra za varovanje in zaščito.

Oddajo je vodila Erika Žnidaršič, med gosti pa so bili Aleš Hojs (SDS), Luka Podgoršek (SD), Janez Cigler Kralj (NSi) in nepovezana poslanka Mojca Pašek Šetinc, ki so komentirali obtožbe in širši kontekst delovanja policije in ministrstva.

Gončinova, znana tudi po pregonu članov zloglasnega Kavaškega klana, je policijo obtožila izvajanja nezakonitih prikritih preiskovalnih ukrepov, vključno z video nadzorom njenega doma.

»To je škandalozno, kar piše v tem poročilu,« je dejala in dodala, da poročilo notranjega ministrstva o nadzoru Centra za varovanje in zaščito vsebuje neresnice brez dokazov. »Gre za osebni obračun med mano in vodstvom centra,« je še poudarila.

Obtožbe na račun policije in ministrstva

Gončinova je razkrila, da je že pred 14 meseci opozorila na nepravilnosti, a se pristojni organi niso odzvali. Obtožila je vodstvo policije in notranjega ministrstva manipuliranja, laganja in metod, značilnih za nekdanje režime.

Tožilka Mateja Gončin v družbi kolegice Blanke Žgajnar. FOTO: Samec Blaž

V poročilu ministrstva so bila navedena namigovanja o »zaskrbljujočem razmerju« med Gončinovo in njenimi varnostniki. »Gre za očitno osebno diskreditacijo in seksistične napade, ki so prešli vse meje zdravega okusa,« je izpostavila.

»Bolje, da nisem varovana ...«

Tožilka je razkrila, da je policija za dostop do videonadzornega sistema uporabljala zasebne elektronske naslove, kar je omogočilo potencialne vdore kriminalnih združb. Ob tem je dejala: »V nekem trenutku sem ugotovila, da je bolje, da nisem varovana, kot da sem varovana na tak način.«

Gončinova je napovedala, da bo, ko bo potrebno, predložila materialne dokaze za svoje trditve, vključno z dokazi o nezakonitem zbiranju informacij o njej in drugih varovanih osebah.

Zavlačujejo in prelagajo odgovornost

Tožilka je opozorila, da odgovorni zavlačujejo z nadzorom in prelagajo odgovornost na prejšnje vodstvo. »Praktično odzivov ni bilo,« je dejala o komunikaciji z generalnim direktorjem policije in ministrom za notranje zadeve.

Gončinova je zaključila z odločno napovedjo, da bo z bojem proti nepravilnostim nadaljevala, saj meni, da je to njena dolžnost kot tožilke. »Šele dobro sem začela,« je dejala in izrazila prepričanje, da bodo njeni dokazi postavili stvari na svoje mesto.