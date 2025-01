Iz leta 2022 so na Slovenskem neraziskani trije umori. Novogoriški policisti denimo še vedno na polno preiskujejo tistega, v katerem je umrl 26-letni domačin Tomaž Panker. »Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica nadaljujejo zbiranje dodatnih obvestil izjemno zahtevne in zato tudi obsežne kriminalistične preiskave,« nam je sporočil njihov uradni govorec Dean Božnik. Iz dobre družine Bilo je 11. januarja zjutraj, ko se je Goričanka z one strani meje sprehajala po makadamski poti, ki vodi iz Italije na Streliško pot pod Kostanjevico, in zagledala ležečega moškega. Poklic...