Tomaž Vesel ne bo evropski komisar, Golob sprejel odstop: to naj bi bili novi kandidatki

Tomaž Vesel ne bo slovenski kandidat za evropskega ko komisarja. Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je premier Robert Golob sprejel njegov odstop od kandidature za to mesto.

Nekateri mediji so že prej poročali o tem, da naj bi Tomaž Vesel umaknil kandidaturo za evropskega komisarja, potem ko naj bi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen vztrajala, da Slovenija na komisarsko mesto predlaga kandidatko. Po poročanju Dela bi Slovenija z žensko kandidatko ustregla zahtevi von der Leynove, ki želi spolno uravnoteženo ekipo.

Delo piše, da se kot novo kandidatko za evropsko komisarko omenja Marto Kos, sodeč po tvitu Janeza Janše, pa je kandidatka tudi Tanja Fajon.

Janša poudaril težavi von der Leynove

Da koalicija zaseda na temo zamenjave kandidata za kandidatko, je na omrežju X zapisal prvak SDS.

»Ker je EPP sklenil, da v EP ne bo rušil kandidatov za Evropsko komisijo, sedaj predsednica komisije uradno zahteva od vlade, naj ji sama že sedaj pošlje kandidatko. Koalicija že zaseda. Tanji Fajon dela konkurenco tudi Marta Kos,« je na omrežju X zapisal Janša.

Prvak SDS je pred dnevi na omrežju X pisal tudi o tem, da bi predsednica evropske komisije s tem ublažila svoji največji politični težavi - to pa so nezadovoljni koalicijski partnerji socialisti in spolno neuravnotežena komisija. »Od njene zaletave obljube, da bo zagotovila enakopravno zastopanost (obeh!) spolov, namreč ni ostalo veliko, saj je med predlogi za 27 člansko komisijo le 9 žensk,« je zapisal.

Koalicija je sicer pred dvema dnevoma sporočila, da bo vztrajala pri Tomažu Veselu kot edinem komisarskem kandidatu iz Slovenije.