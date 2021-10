To so zadnji podatki o okuženih

Včeraj so opravili 2438 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 531 okužb (21,8 odstotka). Po oceni NIJZ je v državi trenutno 12.358 aktivnih primerov okužbe, kar je 15 manj kot dan prej.Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 879, kar je 12 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 583 okužb na 100.000 prebivalcev. Včeraj so sicer opravili tudi 12.358 hitrih testov. Delež pozitivnih PCR-testov je bil včeraj za sedem odstotnih točk nižji kot dan prej.Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 1.128.800 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa 1.008.167.