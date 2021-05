To so zadnji podatki o okužbah, delež pozitivnih znova večji

V ponedeljek so po podatkih sledilnika covida 19 ob 4.232 PCR-testih potrdili 497 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil tako nekoliko večji kot dan prej, in sicer 11,7-odstoten. V državi je trenutno 7.071 aktivnih okužb. Umrlo je šest covidnih bolnikov.V bolnišnicah zdravijo 383 covidnih bolnikov, 113 jih potrebuje intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili 52 oseb. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb ostaja na 444.Po načrtu sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije se Slovenija nahaja v rumeni fazi.