Fafangel: To je zadnje poglavje koronavirusa (V ŽIVO)

V Sloveniji so v petek skupno opravili 1461 testov in potrdili 365 novih primerov okužb s koronavirusom. Gre za seštevek hitrih antigenskih in PCR-testov (od tega je bilo 1336 PCR-testov, pozitivnih pa 358). Delež pozitivnih PCR-testov je bil 26,8-odstoten. Opravili so le 125 hitrih anitgenskih testov, od tega je bilo sedem pozitivnih. Delež pozitivnih pri HAT je tako 5,6-odstoten.V bolnišnici se zdravi 1165 ljudi, 209 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je 25 ljudi. V četrtek je bilo število testiranih občutno višje, v 12.423 testih je bilo potrjeno 1783 okužb.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 bodo sodelovali državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZter vladni govorec Prva pošiljka cepiva proti covidu 19 je že v Sloveniji. Kacin je potrdil, da so priprave na cepljenje že v polnem teku. Cepivo bodo najprej prejeli zaposleni v domovih za starejše in njihovi oskrbovanci, kot napovedano, se bodo začeli cepiti že v nedeljo. »Danes je lep dan. Gre za prelomen trenutek v boju proti pandemiji, ki nam je krojila in nam še kroji življenje v tem letu. Ne moremo reči, da gre za konec epidemije, lahko pa rečemo, da gre za začetek konca,« je dejala Magajnejeva. Po njenih besedah bo do konca leta v Slovenijo prispelo skupaj 16.575 odmerkov cepiva proti covidu-19.Fafangel je dejal, da je prihod cepiva začetek zadnjega poglavja covida 19. »Danes je prišlo darilo, ki je za vse nas v Sloveniji. Imamo varno in učinkovito cepivo. Po dolgem času imam malce nasmeška pod masko,« je priznal epidemiolog. Kot je še dodal, smo lahko letos videli, kakšna katastrofa se lahko zgodi brez cepiva in cepljenja. »Zdaj ni trenutek za teorije zarote. Ni razloga, da se človek ne bi cepil, ko mu bo na voljo,« je še pozval.