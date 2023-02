To so legendarne Mojstranške veverice, ki so premikale meje mogočega

Ko smo do lanskega začetka leta vsak ponedeljek objavljali zanimivo rubriko Legende slovenskega alpinizma, so pomembno mesto v njej zasedale Mojstranške veverice. Že ime samo pove, da to niso navadni ljubki glodavčki, ki plezajo po drevesih, ampak je to (bila) šesterica mojstranških alpinistov, ki so s svojimi izjemnimi vzponi v domačih gorah, Dolomitih in Centralnih Alpah močno zaznamovali obdobje šestdesetih let prejšnjega stoletja. Poleg tega so bili v tistem času tudi jedro Gorske reševalne službe (GRS) Mojstrana, ki je takrat opravila največja in najtežja reševanja v gorah. Navdih za ime...