To se v Sloveniji še ni zgodilo: poglejte, kdo gre v volilno tekmo

Kandidatne liste za aprilske državnozborske volitve so v vseh osmih volilnih enotah vložili tudi v ljudski listi gibanja Zdrava družba. Kot so sporočili iz gibanja, gre za prvo nestrankarsko listo volivk in volivcev v zgodovini Slovenije.

Kot so še sporočili, so v vsaki volilni enoti zbrali prek tisoč zakonsko zahtevanih podpisov volivcev v podporo nestrankarski ljudski listi. Na listah, ki so jih oblikovali volivci v posamezni volilni enoti, je skupaj 77 kandidatov, od tega 33 žensk in 44 moških.

Nestrankarsko listo sestavljajo »vsi, ki imamo dovolj političnih strank, neumnih ukrepov, škodljivih zakonov in nerazumnega trošenja našega proračuna. Ki si želimo resnično zdravo družbo kot steber razvoja,« je zapisano na spletni strani gibanja.