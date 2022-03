Znano, koliko strank se bo potegovalo za poslanski stolček

Transakcijske račune za financiranje kampanje pred aprilskimi volitvami v DZ je odprlo 22 strank in list, ki se bodo potegovale za poslanske sedeže. Ob vseh parlamentarnih strankah so transakcijski račun odprli tudi v več novonastalih strankah in nekaterih zunajparlamentarnih, ki so se v preteklosti že potegovale za vstop v državni zbor.

V sredo se je namreč iztekel rok, do katerega so morali organizatorji volilne kampanje odpreti poseben transakcijski račun, na katerem morajo zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Sicer velja, da morajo organizatorji poseben transakcijski račun odpreti še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji.

22 strank in list

Podatke o transakcijskem računu ter organizatorju kampanje morajo kandidati za poslance Državni volilni komisiji predložiti najpozneje 24. marca, ko se izteče tudi rok za vložitev kandidatnih list in bo uradno stekla volilna kampanja. Kot je razvidno iz registra transakcijskih računov, objavljenega na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je transakcijske račune odprlo 22 strank in list. Med njimi so vse parlamentarne stranke, in sicer SDS, NSi, Konkretno, ki se na volitve podaja v okviru gibanja Povežimo Slovenijo, SD, LMŠ, Levica, SAB, Desus in SNS.

Med novoustanovljenimi strankami, ki se bodo tokrat prvič potegovale za prestop parlamentarnega praga so transakcijski račun za kampanjo med drugim odprle stranka Gibanje Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba, Naša dežela pod vodstvom nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, zelena stranka Vesna, Državljansko gibanje Resni.ca in stranka Za ljudstvo Slovenije.

Transakcijske račune so odprle tudi nekatere stranke, ki so se v preteklosti že potegovale za prestop parlamentarnega praga, med slednjimi Piratska stranka Slovenije, Dobra država in Socialistična partija Slovenije.

Račune odprli tudi Zorčičeva in Popovičeva stranka

Račun je odprla tudi Neodvisna stranka Pomurja (NSP), ki se je sicer o skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah pogovarjala z LIDE, a so se člani slednje odločili, da se na aprilske državnozborske volitve ne podajo. Kot je za STA pojasnil predsednik NSP Jože Korpič so tako za zdaj še v fazi odločanja, ali se bodo za nastop na volitvah morda povezali s katerim od preostalih političnih akterjev. Če do tega ne bo prišlo, pa se stranka ne bo podala na parlamentarne volitve, je še pojasnil Korpič.

Kot je razvidno iz registra Ajpesa, se očitno na volitve v DZ z Listo Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo podaja tudi nekdanji koprski župan Boris Popovič, ki za pojasnila o morebitni kandidaturi za zdaj ni dosegljiv. Med zunajparlamentarnimi strankami so transakcijske račune odprle še stranka Naša prihodnost, Zelena dežela in Domovinska liga.

Končno število strank oziroma kandidatnih list, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v državni zbor, sicer na podlagi podatkov o transakcijskih računov še ni dokončno znano. Tako se morda vse stranke oziroma liste, ki so odprle račune, v samo tekmo ne bodo podale.