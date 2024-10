To se v enajstih letih Lota še ni zgodilo: poglejte, kako so razdelili dobrih 600.000 evrov

Prvič po letu 2013 se je zgodilo, da sta kar dva igralca izbrala šest enakih številk, ki so bile nato tudi izžrebane. Eden od listkov s kombinacijo 9-11-12-20-28-30 je bil vplačan v trafiki na Glinškovi ploščadi v Ljubljani, druga kombinacija je bila vplačana preko spleta, so sporočili z Loterije Slovenija, kjer so dodali, da si bosta srečneža razdelila 641.629,80 evra.

Najprej bo od zneska seveda treba odšteti davek, ki znaša 15 odstotkov, ta pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče, kljub temu pa bo vsak od tokratnih srečnežev prejel neverjetnih 272.692,66 evra.

Čas za prevzema dobitka imata do 29. decembra, so ob tem še spomnili na Loteriji.