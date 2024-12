To se lahko zgodi tudi vam! Slovenka igrala loto, limita ji banka ni želela zvišati

Igrate loto oziroma druge igre na srečo in potrebujete višji limit na kartici oziroma posojilo? To zna biti težava, saj se vam lahko zgodi to, kar se je Ljubljančanki.

Ta je v eni od skupin na Facebooku opisala svojo izkušnjo z OTP banko, kjer je zaprosila za povišanje limita, a so jo zavrnili. Razlog pa dejstvo, da je v enem letu večkrat (14-krat) vplačala loto.

Do 100 evrov bi še verjetno šlo, da 175 evrov pa je že preveč

Ljubljančanka (njene podatke hranimo v uredništvu) pravi, da je bančna uslužbenka na njeni kartici preverila izpiske. »Nič ni bilo problematično, le takoj je rekla, da zna biti težava ker vplačujem loterijo in da je za banko to rizično. Preštela koliko je bilo vplačil in v kakšnem znesku v zadnjem letu. Rekla je, da do 100 evrov bi še verjetno šlo, da 175 evrov pa je že preveč in da bodo verjetno zavrnili. Naslednji dan me je klicala in rekla, da je zavrnjeno. Sem vprašala, kaj so navedli kot razlog in rekla, da kot mi je že prej rekla, da loterija,«.

Dodala, je tudi, da mora zdaj eno leto paziti, kakšno bo njeno finančno stanje, če bo želela povišanje limita ali posojilo. »Malo pretiravajo,« nam je zaupala.

Še naprej bo igrala loto, OTP ostaja njena banka

Zanimalo nas je, ali so na banki podaljšanje limita pogojevali še s čim? Odgovor naše bralke je bil jasen: »Dejansko so mi izpostavili le to in se mi je zdelo smešno, zato tudi objava in opozorila sem vse, ki poznam, ki preko eloterije vplačujejo. Ker ne razumem dejansko, zakaj potem je aplikacija in da lahko preko nje vplačuječ, če te potem tako na banki zavrnejo.«

Če bi mi rekla karkoli drugega, da zamujam z odplačili ali karkoli, ne bi napisala tega javno.

Vseeno pa bo tudi po tej neprijetni izkušnji še naprej igrala loto, pa tudi OTP banka je še vedno njena banka.

Kaj pravijo na dotični banki?

Seveda smo se obrnili na OTP banko in preverili, kako torej poteka postopek odobritve povišanja limita. Njihov odgovor je bil skop: »Kreditojemalec mora za najem kredita, dovoljeno prekoračitev na TRR primarno izkazovati kreditno sposobnost ter izpolnjevati pogoje v skladu s poslovno politiko banke, ki vključuje tudi zahteve regulatorja. V skladu z bančno regulativo je banka obvezana k učinkovitemu upravljanju s tveganji, k čemur spada tudi zaznavanje povečanega kreditnega tveganja z namenom zagotavljanja odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznika. Prav tako banka za oceno kreditne sposobnosti pred odobritvijo posla: kredita, dovoljene prekoračitve na transakcijskem računu (t. i. dovoljenega negativnega stanja na TRR) in limita na karticah z odloženim plačilom, uporablja različne dejavnike, ki lahko posamezno ali v kombinaciji predstavljajo razloge za odločitev o naložbi. Banka tudi redno spremlja in posodablja dejavnike tveganj, ki jih nato uporablja v svojih procesih.«

Loterija Slovenije bančnih postopkov ne komentira

v Loteriji Slovenije pravijo, da konkretnih postopkov preverjanja bonitetne sposobnosti komitenta s strani bank ne morejo komentirati. A poudarjajo, da igranja loterijskih iger, ki jih prireja Loterija Slovenije in so po vseh raziskavah z vidika zasvojenosti ter javnega reda najvarnejša skupina iger na srečo, ne predstavljajo tveganja za širšo družbo. Letno igra več kot 1,2 milijona polnoletnih prebivalcev Slovenije, povprečna višina posameznega vplačila pa znaša približno 8 evrov.

»Kot odgovoren prireditelj z veljavnimi koncesijami za prirejanje klasičnih iger na srečo igre prirejamo na odgovoren, varen, zanesljiv, transparenten in skrben način, skladno z najzahtevnejšimi evropskimi in svetovnimi standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo. Na ta način vzpostavljamo ravnovesje med pričakovanji igralcev, poslovnim izidom družbe, vzdrževanjem javnega reda in miru – zlasti v smislu preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo in preprečevanja pranja denarja ter uveljavljanjem zaščite občutljivih in ranljivih skupin. Poleg tega, da imamo že vrsto let določene dnevne in mesečne limite za spletne igralce, smo letos ne glede na to, da nas zakonodaje k temu ne zavezuje, onemogočili igranje naših iger na fizičnih prodajnih mestih igralcem, ki so mlajši od 18 let,« nam je pojasnila Tina Djinovski z Loterije Slovenija.