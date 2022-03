To lahko storijo starši, ki jim v sredo varstvo otrok ne bo omogočeno

Če bodo v času stavke, ki je v sredo napovedana v vzgoji in izobraževanju, vrtci in šole zaprti in ne bo omogočeno varstvo otrok, se odsotnost z dela enemu od staršev lahko opraviči zaradi višje sile. Pri tem pa je v konkretni situaciji treba presojati prisotnost vseh elementov višje sile, so poudarili na ministrstvu za delo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pred stavko v vzgoji in izobraževanju, ki je napovedana za sredo, objavilo podrobnejša pojasnila glede odsotnosti z dela zaradi zagotavljanja varstva otroka v času stavke.

Med drugim navaja, da je odsotnost delavca z dela lahko z zakonom o delovnih razmerjih v izjemnih primerih opravičena zaradi podane višje sile. Pravni standard višje sile je v obligacijskih razmerjih opredeljen z naslednjimi elementi: prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka.

Presoja, ali otrok sploh potrebuje varstvo

Pri presoji, ali gre za višjo silo, je treba v vsaki posamični konkretni situaciji presojati prisotnost vseh elementov višje sile, ki so opredeljeni v obligacijskih razmerjih, so poudarili na ministrstvu.

Pri presoji je v okviru elementa neizogibnosti in neodvrnljivosti dogodka treba med drugim presoditi in upoštevati, ali gre za otroka do vključno 5. razreda osnovne šole, ki potrebuje varstvo, možnost zagotovitve varstva s strani drugega starša ali na drug ustrezen način, možnost drugačne razporeditve delovnega časa delavca itn.

Če bo kljub stavki v vrtcu oz. šoli za otroka organizirano nujno varstvo, potem praviloma pri delavcu ne more biti podana višja sila, saj morajo biti pri višji sili v konkretnem primeru izpolnjeni vsi elementi, ki so opredeljeni v obligacijskih razmerjih. Če je torej varstvo za otroka omogočeno, se mora starš, ki ne želi koristiti tega varstva in želi sam varovati otroka, z delodajalcem dogovoriti o drugi podlagi odsotnosti z dela.

Delodajalca obvestite čim prej

Na ministrstvu opozarjajo tudi, da mora po zakonu delavec v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile čim prej obvestiti delodajalca o vseh relevantnih okoliščinah odsotnosti.

Zakon določa tudi, da je delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Breme izplačanega nadomestila plače v primeru odsotnosti zaradi višje sile v skladu z zakonom ostane na delodajalcu.

Stavko, napovedano za sredo, organizira Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, kjer so postavili osem stavkovnih zahtev s poudarkom na ustreznem vrednotenju dela zaposlenih. Šole in vrtci, kjer so se odločili za stavko, bodo po napovedih zaprti. Za najmlajše, katerih starši ne bodo imeli druge možnosti, bo po napovedih organizirano varstvo. Stavki so se pridružili tudi v visokošolskem sindikatu.