To je ob dnevu suverenosti izpostavil premier Golob

Predsednik vlade Robert Golob je v nagovoru na današnji osrednji slovesnosti ob dnevu suverenosti v Šempetru pri Gorici izpostavil pomen vojske in civilne zaščite kot ključnih stebrov naše državnosti. Prav je, da spomin na ta zgodovinski trenutek vzamemo tudi kot opomin, kako pomembno je ohranjati vrednote miru in enakopravnosti, je dejal.

Dan suverenosti je državni praznik v spomin na dan, ko je Slovenija leta 1991 ne le pravnoformalno, ampak tudi dejansko postala suverena država. Na ta dan je namreč Slovenijo zapustil še zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade (JLA).

»V življenju je pomemben vsak korak že takrat, ko gre za posameznika, ko pa gre za državo, pa še toliko bolj in seveda je pomembno, kam nas ta korak pelje. Še bolj pa je pomembno to, da ga napravimo po lastni, svobodni izbiri, suvereno in po svoji volji,« je v govoru na slovesnosti, ki sta jo pripravili Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih društev Sever, dejal premier Golob.

Izpostavil je pomen plebiscita, osamosvojitve in obrambe države v času desetdnevne vojne, ki se je zaključila 7. julija 1991.

Posebno zahvalo je izrekel vsem vojakom, policistom in civilistom, ki so pred 33 leti v bran Sloveniji tvegali svoja življenja. »V Sloveniji je tedaj prav z vašo pomočjo uspelo nekaj, kar je še danes, z današnje perspektive, videti docela nemogoče,« je dejal.

Še posebej je izpostavil, da je slovenska vojska bila in bo tudi v prihodnje ključni steber naše državnosti. »Zato je prav, da v prihodnjih letih odločneje povečamo sredstva za modernizacijo tako vojske kot tudi vseh aspektov civilne zaščite in reševanja. Na ta način ne bo to samo naložba v varnost in suverenost, ampak bomo s tem pridobili kot celotna družba.«

Opozoril je, da suverenost ni le pravica, temveč tudi odgovornost, ki se ne ne kaže v moči nad drugimi, ampak v obvladovanju samega sebe in svojih potez.