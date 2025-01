Nova slovenska sodnica na ESČP nekoč delala kot hostesa, pozirala tudi za naslovnico revije (FOTO)

Vasilka Sancin je med drugim profesorica na ljubljanski pravni fakulteti, na kateri je leta 2002 diplomirala iz prava, leta 2007 pa doktorirala iz mednarodnega prava. Je tudi predstojnica Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose in članica Svetovalnega odbora Sveta Združenih narodov za človekove pravice.

Med letoma 2019 in 2022 je bila članica in podpredsednica odbora Združenih narodov za človekove pravice. 45-letna mednarodna pravnica je tudi arbitra in članica urada Sodišča za spravo in arbitražo v Ženevi, ki deluje v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Je tudi predsednica slovenskega Društva za mednarodno pravo za Slovenijo (ILA) in članica številnih drugih strokovnih združenj s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov.