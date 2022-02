Najdražje trisobno stanovanje v Ljubljani: kdo si bo lastil zlato gnezdo? (FOTO)

Cene bivalnih nepremičnin so že nekaj časa v Ljubljani in drugod po Sloveniji na rekordnih nivojih, a je povpraševanje po bivalnih nepremičninah še vedno zelo visoko. Kot pravi Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola In, je glavna težava v tem, da razpoložljiva ponudba bivalnih enot na trgu močno zaostaja za povpraševanjem, kar cene nepremičnin že nekaj časa poganja v nebo. Med tistimi, ki bi se lahko vpisali v zgodovino najdražjih stanovanj v Ljubljani, je stanovanje na Dalmatinovi ulici v Ljubljani. Te dni so pri eni od nepremičninskih agencij objavili izstopajoči oglas za prodajo trisobnega stanovanja za 1.352.000 evrov.

Gre za večje trisobno stanovanje s funkcionalnim tlorisom, dobro razporeditvijo prostorov in veliko teraso s pogledom na Ljubljanski grad. V kletni etaži ima shrambo in dve parkirni mesti. FOTO: Zaslonski posnetek

Alen Komić iz nepremičninske agencije ABC nepremičnine nam je dejal, da je stanovanje, ki ima teraso s pogledom na Ljubljanski grad, trenutno najdražje v Ljubljani in tudi edino trisobno stanovanje z vrednostjo nad milijon evrov. Kljub ugodni gospodarski klimi in dobremu trendu na nepremičninskem trgu, pa ni prepričan, da se bo v kratkem prodalo. »Oglas je verjetno bolj za 'tipanje' trga in testiranje povpraševanja.«

»Oglaševalna cena 1,4 milijone za 120 m2 uporabne površine je nora, saj to pomeni 9700 evrov/m2,«, pravi Prskalo. Meni pa, je povsem možno, da se bo kdo vendarle ujel v zanko prodajalcev. »Oglaševalci enostavno vržejo vabo in čakajo na ulov velike ribe, torej bogate stranke. Če bo prijela velika riba, bo ribič (investitor) sit in zadovoljen. Če ribe ne bo, pa bo treba zamenjati vabo (v našem primeru bo investitor spremenil način oglaševanja). Problem nastane, če te ribe nekdo splaši ali jih vaba ne zanima več – v našem primeru se lahko gospodarske razmere precej poslabšajo in povpraševanje po nepremičninah upade. Takrat bo investitor oziroma ribič moral biti zadovoljen tudi z malo ribo in bo prisiljen spustiti ceno nepremičnine,« je plastično ponazoril Komić.

V Ljubljani več nadstandardnih stanovanj: eno prodano za pet milijonov

Trenutne tržne razmere zaradi omejene ponudbe luksuznih stanovanj na trgu omogočajo nekaterim investitorjem, da stanovanja poizkušajo prodati po izjemno visokih cenah. Zoran Đukić, direktor nepremičninske družbe Stoja trade, pravi, da se za luksuzne enote v Ljubljani štejejo le tiste na najboljših lokacijah, ki so večje kvadrature in imajo najboljšo opremo. Stanovanje na Dalmatinovi je po njegovih besedah eno med najdražjimi stanovanji po ceni na m2, a daleč od tega, da bi bilo edino. Primerljive cene so denimo tudi v palači Schelenburg, kjer je kupec za stanovanje s 340 kvadratnimi metri odštel nekaj manj kot pet milijonov evrov.

Cena 10.000 evrov na m2 je pregrešno draga, a tudi Prskalo opaža, da je danes podobnih oglasov za nova in novejša stanovanja v centru Ljubljane vse več, med drugim izstopajo stanovanja v zgornjih nadstropjih novih stanovanjskih projektov ('penthouse') v središču Ljubljane. Sam meni, da se bo nekaj teh ekstremno dragih stanovanj v Ljubljani prodalo, čeprav kupcev, ki so pripravljeni in sposobni plačati takšne zneske za m2 stanovanja, v Ljubljani ni veliko.

Kdo kupuje v Ljubljani ekstremno draga stanovanja?

Po podatkih, ki jih imajo strokovnjaki za nepremičnine, so v Ljubljani v večini kupci dragih nadstandardnih stanovanj Slovenci, medtem ko je zelo majhen delež tujcev. Prskalo pravi, da se za stanovanja med tujci zanimajo predvsem Angleži, Avstrijci, Nemci, nekaj tudi Rusi.

Komić dodaja, da pri njih od tujih kupcev prevladujejo Rusi in kupci z Balkana (Hrvaška in Srbija), ki se zanimajo predvsem za investicijske nepremičnine bodisi zaradi lokacije (središče Ljubljane, Obala, Bled itd.) bodisi zaradi potreb po opravljanju poslovne dejavnosti (pisarne, skladiščni prostori ipd.). Opažajo, da je povpraševanja med tujci malo manj kot pred leti, za kar krivijo epidemijo.

Manjše število tujih kupcev v primerjavi s preteklimi leti opaža tudi Đukić, če se že oglasijo v slovenski prestolnici, pa pridejo iz Nemčije, Avstrije, skandinavskih dežel in včasih tudi iz Italije.