To je doletelo Brenceta zaradi »pucanja dvocevke« za aktiviste Nike Kovač, to pa Tomšiča zaradi vpitja »ubij Janšo«

V lanskem letu, v času pred parlamentarnimi volitvami in času kampanje Gremo volit smo bili tarča številnim lažnivim in sovražnim sporočilom ter različnim napadom. Zoper nekatere najhujše smo takrat vložili kazenske ovadbe, pravijo v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač.

Ob tem so kazensko ovadili tudi Janeza Brenceta, ki je na družabnem omrežju objavil naslednji zapis: »Pove Kovač Nika, da bo pred volitvami poslala 1300 aktivistov ki bodo agitirali proti SDS in Janša J. OK, sem že pričel „pucat" dvocevko. Bom aktiviste počakal pripravljen.«

Janez Brence, ki je s svojim javnim zapisom nakazal, da je pripravljen aktiviste, ki delujejo v sklopu Inštituta, tudi fizično napasti, je vidni član SDS in je v času objave zapisa stranko SDS tudi zastopal v blejskem občinskem svetu, kjer je, vse do lanskoletnih volitev, deloval več mandatov, poudarjajo v Inštitutu 8. marec.

Kaznovan je bil z denarno kaznijo

Zdaj pa so sporočili, da so od odvetniške pisarne, ki jih je v primeru zastopala, prejeli sporočilo, da je bil Janez Brence konec lanskega leta pravnomočno obsojen. Sodišče je razsodilo, da »je kriv, da je javno spodbujal sovraštvo, nasilje in nestrpnost, ki je temeljilo na političnem ali drugem prepričanju, in je bil storjeno z uporabo grožnje«. Kaznovan je bil z denarno kaznijo.

Sodišče Tomšiča oprostilo obtožb zaradi groženj Janši

Sodnica Jerca Oblak je na ljubljanskem okrajnem sodišču izrekla oprostilno sodbo Ludviku Tomšiču, ki je bil obtožen kaznivega dejanja grožnje predsedniku SDS Janezu Janši, je poročal časnik Dnevnik. Konec februarja 2020 je na protestu v Ljubljani vpil »ubij Janšo« in še nekaj podobnih sovražno nastrojenih parol.

Sodba še ni pravnomočna

Po navedbah časnika je sodnica poudarila, da so Tomšičevi vzkliki nedvomno predstavljali grožnjo in da so bili podani znaki kaznivega dejanja. Toda sodni izvedenec psihiatrične stroke je na sojenju ocenil, da se Tomšič v kritičnem času zaradi osebnostne oziroma duševne motnje ni mogel obvladovati, okrnjena pa je bila tudi njegova zmožnost razumevanja. Pravno je bil zato neprišteven in posledično tudi ni mogel biti kriv kaznivega dejanja. Sodba še ni pravnomočna, tožilka pa je po sojenju dejala, da bo razmislila o morebitni pritožbi.

In odziv Janše: »Sodišče ugotovi, da je nekdo, ki bi moril, neprišteven. In potem mirno dovoli, da taka oseba prosto hodi naokrog. Si predstavljate, da bi isti pozival k umoru Nike Kovač? Vsaj 5 let zapora. To naj bi bilo moderno slovensko sodstvo. V resnici gre za orodje režima.«