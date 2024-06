Tik pred volitvami izenačenje SDS in Svobode

Zadnje merjenje javnega mnenja predvideva izenačen rezultat med dvema največjima strankama, SDS in Svobodo.

Anketa inštituta za raziskave trga in medijev Mediana za Delo kaže, da bi SDS dobila tri evropske poslance, Gibanje Svoboda pa tudi. Po en mandat v Evropskem parlamentu naj bi pripadel SD, NSi in Vesni z Vladimirjem Prebiličem.

To je malo presenečenje, saj so vse ankete doslej kazale, da bi SDS dobila štiri evropske mandate, Svoboda pa tri. Kakšni so razlogi za to, si lahko preberete v prispevku Dela, kjer so o tem spregovorili politični analitiki.

Kot kaže anketa Dela, je skoraj petina vprašanih še vedno neopredeljena. Obeta pa se rekordna volilna udeležba, ki bi lahko dosegla kar 43 odstotkov.

Podpora Svobodi narasla

SDS ima podporo dobre petine vprašanih, v primerjavi z majem je izgubila nekaj podpore, medtem ko jo je Gibanje Svoboda pridobilo in se močno približalo SDS. Na tretje mesto se je prebila NSi, tesno ji sledi Vesna – zelena stranka. Podpora je padla SD, precej pa se je povečala SLS.