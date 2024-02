Težavam Koprčanke ni videti konca: najemodajalec od nje zahteva celo plačilo davka

Na Obali je že pred časom tako rekoč povsem zmanjkalo stanovanj za dolgoročni najem, lastniki najemnike praviloma mečejo ven že maja, ko se začne oddajanje nepremičnim turistom. Ljudje brez lastnega stanovanja, ki nujno potrebujejo streho nad glavo, pa se pogosto iz obupa ujamejo še v dodatno past; padejo v roke oderuških stanodajalcev, ki na vse načine izkoriščajo njihovo stisko.

Takšna je tudi zgodba 55-letne Koprčanke, mame samohranilke s šoloobveznim otrokom, ki meji že na stanovanjsko kriminalko. Ni dovolj, da ji oče otroka že več let ne plačuje niti centa preživnine in da je zaradi operacije roke morala zapreti frizerski salon in oditi na zavod za zaposlovanje, nad njo se povrhu izživlja še najemodajalec.

Plesen in maščoba

Leta 2021 je v Kopru najela okoli 35 kvadratnih metrov veliko kletno stanovanje, manjše, kot je pisalo v oglasu in pogodbi. Oddal ji ga je 49-letni Tehvid Kljajić, a to je bilo vse prej kot dostojno stanovanje. Toda druge izbire zanjo tako in tako ni bilo, v strahu, da bo ostala na cesti z otrokom, je v stiski sprejela izkoriščevalsko igro Kljajića.

Ker stanovanj na Obali primanjkuje, je prisiljena živeti tudi v takšnih razmerah. FOTO: osebni arhiv

»Očistila sem maščobo s kljuk in kuhinjskih ploščic, zanemarjeno opremo, ki ji ni bilo več pomoči, zamenjala z drugo, ki sem jo kupila sama, očistila smrdljiv prostor, ki je meni in sinu od vselitve edini dom. Najhuje je, da je ogromno vlage in plesni tudi v sobi, kjer spi sin. Pod njegovo posteljo je večkrat stala voda. Oba kašljava. Vsak teden odstranjujem vlago z varekino,« pove obupana najemnica.

Da je stanovanje neprimerno za življenje, je potrdil izvedenec stanovanjskega sklada. V kopalnici sta imela celo podgano. Ko je s težavami zaradi nepremagljive plesni in drugega seznanila Kljajića, ji je ta namesto rešitve poslal kratko sporočilo, da je težava v njej, ker preveč kuri in premalo zrači.

550 evrov na mesec odšteje za najem stanovanja, v katerem ni ogrevanja, grejeta se z mobilno električno pečko. »Klimo, pravi, naj si vgradim kar sama in jo ob odhodu vzamem s seboj. Nabere se še za približno 200 evrov stroškov, vse redno plačuje, pokaže nam plačane položnice.

Lastnik za težave nima posluha, kaj šele da bi jih saniral. FOTO: osebni arhiv

A tu njenih stroškov še ni konec, Kljajić od nje zahteva, da mu vnaprej plača tudi, pozor!, davek na njegov dobiček od oddajanja premoženja v najem oziroma davek na subvencioniran del najemnine. Lani mu je tako izročila zahtevanih 500 evrov. »Letos jih hoče že 900! Dovolil je plačilo v treh obrokih po 300 evrov.« Slednje je razvidno iz lastnikovega sporočila najemnici (faksimile), nakar se je strinjal s šestimi mesečnimi obroki po 150 evrov. »Davek na lanski dobiček mi je začel zaračunavati že decembra in do zdaj sem mu dala 300 evrov.«

550 evrovna mesec plačuje za 35 kvadratov veliko stanovanje.

Najemodajalec je torej samovoljno in na pamet že kar odmeril letošnjo dohodnino, čeprav se rok za oddajo napovedi še ni niti zaključil, davčne odločbe o višini davka pa ne bo vsaj do poletja. »Davčne odločbe za leto 2022 noče niti pokazati,« pripoveduje na robu solz. »Od prejemkov za brezposelnost in otroškega dodatka nama po plačilu vsega ne ostanejo niti kovanci, a to ga ne zanima. Zabrusil je, da ima svoje stroške in kredite,« pove in ob tem pokaže prazen hladilnik.

Takole je bilo zamaščeno ob njenem prihodu. FOTO: osebni arhiv

Požvižga se na zakon

Kar od nje zahteva Kljajić, je najmanj sporno ravnanje, če ne že prek meje zakonitosti, zato je zadevo predala odvetniku, ki jo bo zastopal brezplačno. »V oderuške in izsiljevalske pogoje sem privolila v strahu, da ne končava na cesti. Če ne plačam najemnine, moram v petih dneh iz stanovanja,« pokaže najemno pogodbo. Kljajić je z najemno pogodbo izsilil obdavčitev najemnice, vnesel je tudi pogoj, da mora ob morebitnem neplačilu zgolj ene najemnine v petih dneh izprazniti stanovanje. Povrhu v stanovanje vstopa vsak mesec, ko pride po najemnino.

Pogodba, ki razkriva sporna ravnanja. FOTO: osebni arhiv

»Obnaša se kot šerif,« pravi najemnica, ki si prizadeva čim prej najti službo. In novo stanovanje, kar pa je v predpoletnem času na Obali tako rekoč misija nemogoče. »Vztrajala bom, da otroku in sebi zagotovim dostojno in zdravo bivanjsko okolje.« Na SMS-sporočila, ki jih je poslala, ko je končno zbrala malo uporniškega poguma, naj ji vrne 300 evrov, ki mu jih je neupravičeno morala plačati za dohodnino, od Kljajića ni glasu.

Ne odziva se niti na naše telefonske klice in sporočila. Ker smo hoteli izvedeti, kako pojasnjuje svoje ravnanje do najemnice, smo ga poiskali na domu, a, pričakovano, ni bil zgovoren. »Nič ne bom povedal,« je dejal Kljajić, potem pa hitro zaprl vhodna vrata večstanovanjske hiše.