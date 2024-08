Verjetno ni človeka, ki ni slišal srce parajoče zgodbe telička Gomzija, ki je ujet pod plazom nad Lučami zdržal kar šest dni. Ko so ga rešili, je njegova lastnica Marjeta Fale dejala, da bi mu moralo biti ime Srečko. Prav sreče kmetija resnično nima. Prejšnji teden so dobili odločitev, da nadomestitvena lokacija, ki sta jo sicer predlagala strokovnjaka, ni primerna. Zdaj iščejo rešitev. Marjeta in Dani upata, da bodo našli rešitev. Rada bi postavila tudi začasen objekt za telička. Plaz, ki je podrl hlev in hišo, je od lani nedotaknjen. Pobočje je skoraj takšno, kot je bilo avgusta lani, ko...