Telemach s skoraj 30 milijonov evrov težko tožbo nad Telekom Slovenije

Telekomunikacijski operater Telemach je na Okrožnem sodišču v Ljubljani zaradi domnevnih kršitev regulatornih odločb in zlorabe prevladujočega položaja vložil tožbo zoper Telekom Slovenija. Zahteva plačilo škode v višini 28,8 milijona evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. junija letos do plačila.



Kot so prek spletne strani Ljubljanske borze pojasnili v največjem telekomunikacijskem operaterju v Sloveniji, Telemach tožbeni zahtevek utemeljuje z domnevnimi kršitvami regulatornih odločb, izdanih s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, in domnevno zlorabo prevladujočega položaja.

