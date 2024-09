Tehnične težave v UKC Ljubljana: izvedeli smo, kaj se dogaja

Neuradno smo izvedeli, da v UKC Ljubljana ne deluje večina aplikacij, to pa naj bi menda precej oteževalo delo zaposlenim. Kaj se dogaja in kako bo to vplivalo na paciente, ki čakajo na obravnavo, ali tiste, ki se že zdravijo v bolnišnici, smo vprašali pristojne.

Kot so nam sporočili iz kliničnega centra, imajo trenutno tehnične težave na informacijskem sistemu, ki pa jih že odpravljajo. »Pričakujemo, da bodo odpravljene v kratkem,« so še zapisali v odgovoru.

Zdravstvena obravnava po njihovih besedah v tem trenutku ni okrnjena, je pa lahko podaljšan čas obravnave. »Paciente prosimo za razumevanje in se jim zahvaljujemo,« še pravijo v UKC Ljubljana.