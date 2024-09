Tega nihče ne ve: ste se ob nakupu vinjete zmotili? Sodišče pravi, da je vaša vinjeta vseeno veljavna

S 1. decembrom 2022 so v Sloveniji v veljavo stopile elektronske vinjete. Zdi se, da so se dobro prijele in da so se vozniki navadili nanje. A vseeno je treba biti pri nakupu elektronske vinjete previden, saj se lahko pri nakupu zelo hitro zgodi, da pri vnosu podatkov pride do napake, pa tega sploh sprva ne opazite in to ugotovite šele takrat, ko na vaš naslov pride kazen za prekrišek in takrat vas lahko res pošteno zaboli glava.

Če ste se ob nakupu vinjete vnesli napačno registrsko oznako, pa to še ne pomeni, da vaša vinjeta ni veljavna. Kot je na omrežju Linkedin razkril odvetnik Gregor Verbajs, je ta vinjeta veljavna, tako kot na svojih spletnih straneh trdi Dars. Da je takšna vinjeta vseeno veljavna, je po besedah Verbajsa zdaj potrdilo tudi sodišče.

Sodišče je potrdilo

»Tole pride komu zelo prav. Če ste ob nakupu vinjete pomotoma vnesli registrsko številko je vaša vinjeta veljavna. Sodišče je odločilo: “Nikjer v zakonu ni določeno, da bi se kot neveljavna štela tudi vinjeta z napačno oznako registrske številke. Izhajajoč iz namena zakona je najbrž lahko brez dvoma sklepati, da se za prekršek po tej določbi kaznuje tisti posameznik, ki sploh nima vinjete za določen cestninski razred ali mu je veljavnost vinjete potekla, medtem ko za posameznika, ki je uporabljal elektronsko vinjeto z napačnim podatkom o registrski številki vozila in je očitno, da je vinjeta bila kupljena prav za to vozilo, le da je pri delu zapisa registrske številke prišlo do pomote, takšnega jasnega sklepa ni mogoče napravit.« in na koncus dodal, da gre za sodbo VSL, opr. št. PRp 366/2023.

Pod njegovim zapisom se je oglasil eden izmed uporabnikov in se zahvalil, »da je končno nekdo šel do konca«. Drug uporabnik pa je zapisal, da se je točno to zgodilo njemu. Pri nakupu se je zmotil in dobil kazen, ki mu je na koncu sicer ni bilo treba plačati, saj je uspel dokazati, da je prišlo do pomote. Moral pa je plačati tedensko vinjeto za teden, v katerem se je zgodil »prekršek«.

Pravi, da je vinjeta veljavna. Tako je odločilo tudi sodišče. FOTO: Linkedin

Na Darsovi spletni strani e-vinjeta sicer piše, da vozilo brez veljavne e-vinjete ne sme zapeljati na cestninsko cesto. »E-vinjeta je vezana na registrsko označbo vozila. Ob nakupu morate zato navesti pravilno registrsko oznako in državo registracije vozila ter izbrati e-vinjeto za pravilen cestninski razred. Če se registrska oznaka v sistemu e-vinjete ne ujema z registrsko oznako vozila, ki uporablja avtocesto ali hitro cesto, to pomeni, da cestnina ni plačana. Za pravilnost vnosa registrske oznake in izbiro cestninskega razreda je odgovorna stranka.«