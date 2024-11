Takšno vreme nas čaka, zbudili se bomo v hladno in oblačno jutro

Ponoči bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije od -5 do -1, drugod od 1 do 7 stopinj Celzija.

Jutri se bo oblačnost razširila tudi na osrednjo Slovenijo, v hribovitih krajih na zahodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Na severu in na vzhodu bo še pretežno jasno. Jugozahodni veter se bo nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na vzhodu do 14 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo vremenski vpliv na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi ljudje bodo lahko imeli manjše z vremenom povezane težave. V torek se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala.

Ob severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini bo prevladovalo oblačno vreme. V krajih vzhodno in severno od nas bo še pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo.

Obeti

V torek bo pretežno oblačno, rahel dež se bo popoldne od zahoda razširil nad večji del Slovenije. V sredo bo oblačno z občasnim dežjem.