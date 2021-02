Taksisti ogorčeni: ukrepi se sproščajo, za nas vlada sprejela najhujšega

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je prepričan, da je ukrep zahtevanega testiranja taksistov na okužbo z novim koronavirusom na tri dni pravilna poteza. Taksiste bo vseeno povabil na sestanek, hkrati pa z ministrstvom za zdravje skušal najti rešitev za samo organizacijo testiranja izvajalcev taksi prevozov, je povedal.

Več kot sto taksistov je danes z vožnjo in hupanjem v središču mesta izrazilo nestrinjanje z vladnim odlokom, ki jim nalaga obveznost testiranja na okužbo z novim koronavirusom na vsake tri dni. Sindikat taksistov in krovni Sindikat delavcev prometa in zvez sta napovedala, da bodo protestne aktivnosti, če ta pogoj ne bo odpravljen, stopnjevali.Vladni odlok o izvajanju javnega prometa za taksiste uvaja bistveno strožje omejitve kot za druge izvajalce javnega prometa, opozarjajo v sindikatu. »Ostali lahko opravljajo svoje delo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) brez testov, pri taksi službah pa so zahtevani testi, in sicer na vsakih 72 ur,« je navedla generalna sekretarka sindikata prometa in zvezVelika večina taksistov je samostojnih podjetnikov, zato ukrepi, kot so čakanje na delo ali skrajšan delovni čas, zanje ne pridejo v poštev. Mnogi imajo ob tem visoke stroške, denimo lizinga in goriva. Nekaj pomoči so od države sicer prejeli, a ta ni pomembneje rešila njihovih težav.»Eno leto so bili dobri, da zamenjajo cel javni promet, nihče jih ni vprašal, ali imajo zaščito. Zdaj, ko se ukrepi sproščajo, pa je vlada zanje sprejela najhujši ukrep, morda celo na svetu,« je opozoril predsednik sindikata taksistov»Naš pogoj je opravljanje dejavnosti brez testiranja, kot je denimo v Avstriji. Če pa že, pa vsaj tako v primeru drugih dejavnosti v Sloveniji, na sedem dni,« je še dejal Jefim. Od vlade pričakujejo, da se bo odzvala na seji že ta teden.