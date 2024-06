Tako ostrega Goloba še niste videli: jezno o Slovencih, ki se pogovarjajo z zamaskiranimi skrajneži (VIDEO)

Svoboda je še iz vsake kampanje izšla kot zmagovalka, tudi tokrat bo podobno, je prepričan prvak stranke Robert Golob. »Nočemo, da nas v Evropi predstavljajo ljudje, ki širijo laži in strah, ampak tisti, ki verjamejo v demokracijo, vladavino prava in socialno državo,« je poudaril.

Bolj kot to, koliko glasov bodo volivci namenili Gibanju Svoboda, pa je po Golobovih besedah pomembno, kaj bo Slovenija z rezultati glasovanja sporočila Evropi. Premier si tako želi visoke volilne udeležbe, s katero bi po njegovem mnenju pokazali, da Slovenija ne popušča desnim populizmom, da verjame v temeljne vrednote EU.

Oster kot že dolgo ne

Ostre puščice kritike je Golob usmeril tudi v politične nasprotnike. »Želim si, da so ljudje, ki nas predstavljajo v Evropi, ljudje, na katere smo lahko ponosni, in ne ljudje, ki se po videopovezavah pogovarjajo z zamaskiranimi skrajneži. Verjamem, da to ni obraz Slovenije, ki ga želimo kazati v Evropi. Verjamem, da se bo to pokazalo tudi v nedeljo,« je dejal.

Volivci v Sloveniji se sicer ob izbiri bodoče postave evropskih poslancev iz Slovenije izrekajo tudi o vprašanjih na treh posvetovalnih referendumih. Golob je optimističen, da bodo tudi pri tem dobili zeleno luč volivcev, zakonodajne postopke za ureditev teh vprašanj so sprožili jeseni in jih zaključili v letu dni. Ocenjuje, da bi lahko najprej začeli urejati vprašanji pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter gojenja in pridelave konoplje za medicinske namene.