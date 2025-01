Za Slovence velja, da se mora vsak vsaj enkrat povzpeti na Triglav. Vse bolj pa to velja tudi za obisk Akvarija Piran. Glede na množičen obisk v njem bo to kar držalo, ne nazadnje je edini tak pri nas. Prizadevno prikazuje naš bogati morski svet in opozarja na varovanje tega bogastva. Tudi po njegovi zaslugi ostajamo pomorski narod. V akvariju so včasih domovale celo človeške in tujerodne ribice, naseljene v jezeru v Fiesi za boj proti komarjem. To poslanstvo opravlja že 60 let. Razvil se je v pomemben člen mreže izobraževalnih in raziskovalnih institucij. Tesno sodeluje z drugimi akterji na...