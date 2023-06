Tako je bilo, ko so se na kupu zbrali ljubitelji vojaških vozil

Poletno vreme je razveselilo organizatorje številnih dogodkov na prostem, na skrajnem severovzhodu države so se tako nedavno veselo podružili ljubitelji vojaških vozil. Za tridnevni program je poskrbelo društvo starodobnih vojaških vozil Jeep kluba Veteran Murska Sobota, potekalo pa je v Veržeju, na Kolišču pri Osterčevih.

Obiskali hipodrom

Prišlo je 14 vozil, avtomobilov in motociklov, z različnih koncev Slovenije pa tudi iz Avstrije in z Madžarske. Panoramske vožnje po Prlekiji in Pomurju so se kar vrstile, ustavili pa so se tudi v Medžimurju ob razglednem stolpu, v sv. Martinu na Muri in Parku doživetij Križevci pri Ljutomeru. Udeleženci so bili povsod deležni občudujočih pogledov, lastniki starodobnih vojaških vozil, med katerimi je bil tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek, pa so se po sproščenem druženju in srečanju z županom občine Križevci Brankom Slavincem odpravili na panoramsko vožnjo.

14 vozil se je udeležilo srečanja.

Župan jim je predstavil občino, vizijo razvoja, turistične produkte, tradicionalne občinske prireditve, gospodarske družbe in ponudnike dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Seveda so se lastniki starodobnikov ustavili tudi pri bližnjem gostincu in uspešnem kasaču Dušanu Zorku, ki jim je razkazal hipodrom in jih podučil o tekmovanju s konji. »Bili smo tudi na Kogu, kjer smo si ogledali muzej Košarkine hiše in se seznanili z zgodovino. Na Gomili smo se ustavili pri spomeniku osamosvojitvene vojne, kjer sta bila uničena dva tanka, ko je JLA prodirala proti Gornji Radgoni. Prek Urbana smo se peljali na Hrvaško, in sicer mimo Term sv. Martin na Muri do prireditvenega prostora srečanja ameriških vozil in opreme v tem turističnem kraju na hrvaški strani meje. Pred devetimi leti smo se tam udeležili prve proslave, in sicer ob 70. obletnici izkrcanja zaveznic v Normandiji v drugi svetovni vojni,« nam je nekaj dogajanja predstavil Štefan Jančarič, predsednik Jeep kluba Veteran Murska Sobota, ki je dodal, da so se ob koncu druženja ustavili še na kavi v Gostišču ob Črncu v Odrancih, nato pa se srečno odpeljali vsak proti svojemu domu.

Župan Branko Slavinec je pripravil krajši sprejem s prigrizkom. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv