Ta aktivnost tudi mačka pozdravi

Ko pristaneš v morju, doživiš šok. Hladna voda te v trenutku zadene, a se v naslednjem hipu že sprostiš in čutiš, da si prerojen. Ven prideš nasmejan. Tako občutke o novoletnem skoku v morje opisujejo udeleženci, ta podvig pa vsako leto privlači vse več Slovencev. Če je pred desetletji to veljalo za junaštvo, očitno postaja vse bolj navada oziroma množični običaj.

Portoroški Novoletni skok v morje sicer ostaja najbolj priljubljeno in množično kopanje med vsemi tovrstnimi novoletnimi prireditvami. Letos je bil že 19. po vrsti. Prvi je bil z nekaj deset udeleženci skromen in skoraj anonimen, v sredo pa se ga je udeležilo že 400 navdušencev. Udeleženci so spodbujeni z idejo, da takoj ob vstopu v novo leto s sebe simbolično sperejo vso umazanijo, ki se je nabrala prejšnje leto, da ob tem spontano kričijo, vreščijo in se skratka sprostijo ter zabavajo. Vsi so veseli, dobre volje, pozitivni in že na začetku leta nabiti z adrenalinom. Sicer pa se ve, da si tak, kot si prvi dan leta, potem vse leto. »Tisti, ki so enkrat skočili, se vračajo in pripeljejo še prijatelje,« pravi organizator Nino Cokan iz celjskega športnega društva Slovenc.

Iz vode prideš prerojen. FOTOgrafiji: Nino Cokan

V morje so se pred nekaj tisoč ljudmi pognali domačini, praznični obiskovalci slovenske Istre, pa tudi tujci iz Poljske, Rusije, Nemčije, Italije, Avstrije in celo iz Argentine. Večini je dogodek vznemirljivo popestril večdnevno portoroško praznično dopustovanje, čeprav zanj pred prihodom sploh niso vedeli. Dokazano je, da plavanje v mrzli vodi blagodejno vpliva na počutje, pomaga pri regeneraciji telesa, krepi imunski sistem ter dviga prag dovzetnosti za različne bolezenske vplive. In še mačka po silvestrski noči pozdravi. Kopalci so imeli letos srečo, saj je bil prvi dan leta sončen, morje je imelo 14, zrak malo manj kot 12 stopinj Celzija in še vetrovno ni bilo.