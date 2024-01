Švarc Pipanovo pozivajo k odstopu, ta odgovarja ...

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan se je v današnji izjavi za medije zavezala, da bo odločba ustavnega sodišča o sodniških plačah izvršena, vendar z zamikom. Sodnike je pozvala k dialogu. Dejala je, da razlogov ali argumentov sodnikov, ki so jo pozvali k odstopu, ne pozna. Meni, da s tem ne bi bili bližje rešitvi.

Ministrica je dejala, da se je vlada kolektivno odločila in zavezala, da bo pripravila celovito rešitev plač v javnem sektorju. »To ne pomeni, da ustavna odločba ne bo izvršena, ampak da bo izvršena, žal z zamikom, ker dogovora s sindikati javnega sektorja, ki bi vodil v sistemsko rešitev plačnega sistema, še ni,« je dejala.

Še naprej si bo prizadevala, da se plačni položaj sodnikov v čim krajšem možnem času uredi skladno z ustavno odločbo. »Njihova pričakovanja so legitimna, prav tako kot so legitimni tudi njihova jeza, razburjenost in frustracija. Vprašanje pa vendarle je, ali je najbolj ustrezno, da kot orodje uveljavljanja svojih pravic in interesov uporabijo stavko, ki bo potekala predvsem na plečih ljudi, strank v postopkih,« je dejala.

Iz medijev izvedela, da jo pozivajo k odstopu

Glede poziva sodnikov in tožilcev, naj odstopi, je dejala, da je za to izvedela iz medijev. »Ne poznam konkretnih razlogov ali argumentov za svoj odstop, ne vidim torej nobene koristi v tem, da bi odstopila kot ministrica,« je komentirala.

Ustavno sodišče je junija odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja. To se ni zgodilo, zato so sodniki v četrtek za eno uro protestno prekinili delo, pridružili pa so se jim tožilci.